Информация о правообладателе: TASPA ENTERTAINMENT
Альбом · 2022
Балқаймақ
Другие альбомы исполнителя
Сүйдім сүйдім2025 · Сингл · Elnur Nauryzbek
Алматы кеші2025 · Сингл · Elnur Nauryzbek
Сенікі емес2025 · Сингл · Elnur Nauryzbek
Жас тамады2025 · Сингл · Elnur Nauryzbek
Інім2025 · Сингл · MUZART LIFE
Аллаға мадақ2025 · Сингл · Elnur Nauryzbek
Жүрегімнен босату2025 · Сингл · Elnur Nauryzbek
Әткеншек2025 · Сингл · Elnur Nauryzbek
Махаббатқа адалмын2024 · Сингл · Elnur Nauryzbek
Ғашықтар мұңы2024 · Сингл · Elnur Nauryzbek
Далаға шық2024 · Сингл · Elnur Nauryzbek
Не істедің?2024 · Сингл · Elnur Nauryzbek
Той бастар2024 · Сингл · Elnur Nauryzbek
Ешкімге көрсетпеймін2024 · Сингл · Elnur Nauryzbek