Информация о правообладателе: Explicit
Альбом · 2022
Rap Queb Monuments
Контент 18+
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Blacktika2023 · Сингл · Taktika
Charny Gang2023 · Сингл · Taktika
La missive2023 · Сингл · Paradox
À tombeau ouvert2023 · Сингл · Ruffneck
Rap Queb Monuments2022 · Альбом · Taktika
À la tête du monde2022 · Альбом · Pagail
Monstrueux2022 · Альбом · Taktika
Dans l'sang2021 · Альбом · Taktika
Celui qui rêve2021 · Сингл · Taktika
Tant que j'respire2019 · Альбом · Taktika
20e anniversaire2016 · Альбом · Taktika
Résilient2015 · Альбом · Taktika
À bout portant2011 · Альбом · Taktika
Le coeur et la raison2008 · Альбом · Taktika