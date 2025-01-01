О нас

Альбом  ·  2010

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

#Со всего мира
Релиз Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

#

Название

Альбом

1

Трек Que Lindo Es Mi Perú

Que Lindo Es Mi Perú

Oscar Avilés

,

Los Hermanos Zañartu

,

Eva Ayllón

,

Cecilia Barraza

,

Bartola

,

Edith Barr

,

Jesús Vásquez

,

Lucila Campos

,

Rafael Matallana

,

Las Limeñitas

,

Arturo “Zambo” Cavero

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

5:34

2

Трек Bello Durmiente

Bello Durmiente

Edith Barr

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:00

3

Трек Viva El Perú y Sereno

Viva El Perú y Sereno

Lorenzo Valderrama

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:08

4

Трек Contigo Perú

Contigo Perú

Arturo “Zambo” Cavero

,

Oscar Avilés

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:17

5

Трек Cuenta Conmigo Perú

Cuenta Conmigo Perú

Los Hermanos Zañartu

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:07

6

Трек Esta Es Mi Tierra

Esta Es Mi Tierra

Las Limeñitas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:42

7

Трек Perú Grandioso

Perú Grandioso

Lucha Reyes

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:13

8

Трек Y Se Llama Perú

Y Se Llama Perú

Arturo “Zambo” Cavero

,

Oscar Aviles

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:11

9

Трек En Un Lugar De América

En Un Lugar De América

Los Aguirre

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:47

10

Трек Que Viva Mi Perú

Que Viva Mi Perú

Los Ases del Perú

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:40

11

Трек Mi País

Mi País

Rosá Guzman

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:47

12

Трек Todos Vuelven

Todos Vuelven

Los Hermanos Vargas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:00

13

Трек Estrellita Del Sur

Estrellita Del Sur

Esther Granados

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

1:34

14

Трек Cholo Soy

Cholo Soy

Luis Abanto Morales

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:11

15

Трек Mi Perú

Mi Perú

Edith Barr

,

Maria Obregón

,

Rubén Flórez

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:40

16

Трек El Indio

El Indio

Los Chamas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:49

17

Трек Es El Fútbol / Vamos Boys / Arriba Alianza / Y Dale "U" / Perú Campeón

Es El Fútbol / Vamos Boys / Arriba Alianza / Y Dale "U" / Perú Campeón

Los Aguirre

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:55

18

Трек Regresa

Regresa

Lucha Reyes

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:51

19

Трек Cuéntamelo Todo

Cuéntamelo Todo

Arturo “Zambo” Cavero

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:21

20

Трек Alma, Corazón y Vida

Alma, Corazón y Vida

Maria Obregón

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

1:37

21

Трек Sin Rival

Sin Rival

Bartola

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:34

22

Трек Si Te Vas Que Me Queda

Si Te Vas Que Me Queda

Lucho Barrios

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:00

23

Трек Cariño Bonito

Cariño Bonito

Cecilia Barraza

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:03

24

Трек Nuestro Secreto

Nuestro Secreto

Felix Pasache

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:32

25

Трек Déjame En Paz

Déjame En Paz

Eva Ayllón

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:11

26

Трек Cariño

Cariño

Rafael Matallana

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:41

27

Трек Un Fracaso Más

Un Fracaso Más

Nancy Riquelme

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:41

28

Трек Jamás Impedirás

Jamás Impedirás

José Escajadillo

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:50

29

Трек Cada Domingo a las 12

Cada Domingo a las 12

Maria Obregón

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:31

30

Трек Gracias

Gracias

Oscar Avilés

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:59

31

Трек La Palabra Final

La Palabra Final

Julie Freundt

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:47

32

Трек Sincera Confesión

Sincera Confesión

Pepe Vasquez

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

5:40

33

Трек Sensible

Sensible

Rosá Guzman

,

Gustavo Urbina

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:26

34

Трек Arráncame La Vida

Arráncame La Vida

Juan Mosto

,

Nancy Riquelme

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:41

35

Трек Prenda Mía

Prenda Mía

Los Ases del Perú

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:25

36

Трек Cuando Llora Mi Guitarra

Cuando Llora Mi Guitarra

Rubén Flórez

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:10

37

Трек Nunca Podrán

Nunca Podrán

Luis Abanto Morales

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:36

38

Трек Muñeca Rota

Muñeca Rota

Mónica Dueñas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:47

39

Трек Limeño Soy /Callejón De Un Solo Caño / Jarana

Limeño Soy /Callejón De Un Solo Caño / Jarana

Manuel Donayre

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:40

40

Трек Morir Ansiara / Morir Quisiera / Locos Suspiros

Morir Ansiara / Morir Quisiera / Locos Suspiros

Dúo Punto & Coma

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:34

41

Трек De Vuelta Al Barrio

De Vuelta Al Barrio

Los Ases del Perú

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:23

42

Трек Anita / Te Quiero / La Historia De Mi Vida / Sensitiva

Anita / Te Quiero / La Historia De Mi Vida / Sensitiva

Los Aguirre

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:52

43

Трек La Palizada

La Palizada

Panchito Jiménez

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:33

44

Трек Callecita Encendida / Amarraditos / Pasito A Paso

Callecita Encendida / Amarraditos / Pasito A Paso

Gaby Garcia

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:18

45

Трек Mi Serenata

Mi Serenata

Los Romanceros Criollos

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:27

46

Трек Que Viva La Jarana / Pancho Panchito / Delia / Labios Rojos

Que Viva La Jarana / Pancho Panchito / Delia / Labios Rojos

Los Aguirre

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:50

47

Трек Carretas Aquí Es El Tono

Carretas Aquí Es El Tono

Mario Cavagnaro

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:50

48

Трек Amor Iluso / Milagro / Angustia

Amor Iluso / Milagro / Angustia

Gaby Garcia

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:22

49

Трек La Cabaña

La Cabaña

Las Limeñitas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:55

50

Трек Agarre Su Pareja / Paseando Por El Parque / Juramento / Miradita / Soy Del Perú

Agarre Su Pareja / Paseando Por El Parque / Juramento / Miradita / Soy Del Perú

Los Aguirres

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:30

51

Трек Paloma Mía

Paloma Mía

Los Cholos

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:56

52

Трек Tal Vez / Donde Tu Vayas / Nuestro Secreto / Déjalos / Que Somos Amantes

Tal Vez / Donde Tu Vayas / Nuestro Secreto / Déjalos / Que Somos Amantes

Los Aguirre

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:48

53

Трек Embrujo

Embrujo

Panchito Jiménez

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:28

54

Трек Nostalgia Chalaca

Nostalgia Chalaca

Dúo Punto & Coma

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:06

55

Трек La Jarana De Colón

La Jarana De Colón

Jorge "El Carreta" Pérez

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:56

56

Трек Raíces Del Festejo / Dile A Papá

Raíces Del Festejo / Dile A Papá

Eva Ayllón

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:08

57

Трек Pedacito De Ilusión / Nostalgia Chalaca /  El Beso

Pedacito De Ilusión / Nostalgia Chalaca /  El Beso

Esther Granados

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:09

58

Трек Zoila Rosa /Las Flores De Mi Bandera / Lima De Octubre

Zoila Rosa /Las Flores De Mi Bandera / Lima De Octubre

Julio Carranza

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:36

59

Трек Tu Perdición / Ya Ves / Una Pena / Noches De Amargura / Donde Yo No Estoy

Tu Perdición / Ya Ves / Una Pena / Noches De Amargura / Donde Yo No Estoy

Arturo “Zambo” Cavero

,

Las Limeñitas

,

Rafael Matallana

,

Lucila Campos

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:35

60

Трек Dale A La Mocita

Dale A La Mocita

Los Hermanos Vargas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:47

61

Трек Chinita Rica

Chinita Rica

Dúo Punto & Coma

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:59

62

Трек Callejón De Un Solo Caño / Embrujo / Crueldad / Clamor / Si Te Vas Que Me Queda / Mi Tesoro / Te Toca A Ti / Valsecito Del Ayer / Amelia / Viva El Perú y Sereno / Envenenada / Amarraditos / Si Me Amaras / Cariño Mío / Limeña / Nube Gris / Fin

Callejón De Un Solo Caño / Embrujo / Crueldad / Clamor / Si Te Vas Que Me Queda / Mi Tesoro / Te Toca A Ti / Valsecito Del Ayer / Amelia / Viva El Perú y Sereno / Envenenada / Amarraditos / Si Me Amaras / Cariño Mío / Limeña / Nube Gris / Fin

Los Vecinos Criollos

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

11:15

63

Трек Dicen Que Tu Dices / Te Extraño / Vuelve Pronto / Mi Dueña

Dicen Que Tu Dices / Te Extraño / Vuelve Pronto / Mi Dueña

Rafael Matallana

,

Jesús Vásquez

,

Las Limeñitas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:37

64

Трек Luis Pardo / Arruyo (Así Es Mi Amor) / María Luisa / Entre Pecho y Espalda / Melodías Del Corazón / Estrella De Amor / El Ruiseñor / Olvídame / Ay! Raquel / Ay Paquita / Claro De Luna / Adorada Mujer / Rosa Té / Lamentos / Pasión / Eres Para Mí /

Luis Pardo / Arruyo (Así Es Mi Amor) / María Luisa / Entre Pecho y Espalda / Melodías Del Corazón / Estrella De Amor / El Ruiseñor / Olvídame / Ay! Raquel / Ay Paquita / Claro De Luna / Adorada Mujer / Rosa Té / Lamentos / Pasión / Eres Para Mí /

Los Vecinos Criollos

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

13:23

65

Трек Jarana / El Manantial / Ocarinas / Melancolía / María Luisa / La Sirena / Callecita / Cenizas / Lamentos / El Interés / Blanca Luz / A Bailar, A Gozar / Grata Pasión

Jarana / El Manantial / Ocarinas / Melancolía / María Luisa / La Sirena / Callecita / Cenizas / Lamentos / El Interés / Blanca Luz / A Bailar, A Gozar / Grata Pasión

Los Vecinos Criollos

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

15:01

66

Трек Morochita

Morochita

Las Limeñitas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:35

67

Трек La Guardia Nueva

La Guardia Nueva

Iraida Valdivia

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:18

68

Трек Se Va La Paloma

Se Va La Paloma

Los Hermanos Vargas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:24

69

Трек Palmero

Palmero

Lucas Borja

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:11

70

Трек Callejón De Un Solo Caño

Callejón De Un Solo Caño

Fiesta Criolla

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:46

71

Трек El Plebeyo

El Plebeyo

Rafael Matallana

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:38

72

Трек Angustia

Angustia

Luís Abelardo Núñez

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:07

73

Трек Corazón

Corazón

Las Limeñitas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:17

74

Трек Propiedad Privada

Propiedad Privada

Lucha Reyes

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:07

75

Трек Ansias

Ansias

Los Ases del Perú

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:08

76

Трек Casona

Casona

Roberto Silva

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:27

77

Трек Nube Gris

Nube Gris

Esther Granados

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:21

78

Трек Cántame Ese Vals / Yo La Quería Patita

Cántame Ese Vals / Yo La Quería Patita

Mario Cavagnaro

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:08

79

Трек Suspiros

Suspiros

Los Ases del Perú

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:22

80

Трек China Hereje

China Hereje

Los Romanceros Criollos

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:56

81

Трек Hilda

Hilda

Rafael Matallana

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:46

82

Трек Mechita

Mechita

Cecilia Barraza

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:57

83

Трек Flor De Fango

Flor De Fango

Los Cholos

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:17

84

Трек Mal Paso

Mal Paso

Luis Abanto Morales

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:40

85

Трек Rebeca

Rebeca

Los Romanceros Criollos

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:14

86

Трек La Pasionaria

La Pasionaria

Mónica Dueñas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:08

87

Трек ¡Ay! Raquel

¡Ay! Raquel

Jorge “Carreta” Pérez

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:13

88

Трек Eva

Eva

Los Rimenses

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:39

89

Трек Matilde

Matilde

Los Cholos

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:57

90

Трек El Cóndor Pasa

El Cóndor Pasa

Raymond Thevenot

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:20

91

Трек Valicha

Valicha

The Strings Of The Inkas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:39

92

Трек La Pampa y La Puna

La Pampa y La Puna

The Royal Symphony Orchestra

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

5:49

93

Трек Vírgenes Del Sol

Vírgenes Del Sol

Los Kechuas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:55

94

Трек Malabrigo

Malabrigo

Raúl García Zárate

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:57

95

Трек Mambo De Machaguay

Mambo De Machaguay

Taita Inka

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:23

96

Трек Melgar

Melgar

Raymond Thevenot

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:02

97

Трек Carnaval Arequipeño

Carnaval Arequipeño

Raúl García Zárate

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:33

98

Трек Yaraví

Yaraví

InkaKenas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:17

99

Трек Matarina

Matarina

Raymond Thevenot

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:21

100

Трек La Flor De Papa

La Flor De Papa

InkaKenas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:41

101

Трек Ollantay

Ollantay

The Strings Of The Inkas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:40

102

Трек José Antonio

José Antonio

Raymond Thevenot

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:14

103

Трек Cuando Llora Mi Guitarra

Cuando Llora Mi Guitarra

Atahualpa Polasin

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

1:35

104

Трек Todos Vuelven

Todos Vuelven

Raymond Thevenot

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:39

105

Трек Alma, Corazón y Vida

Alma, Corazón y Vida

InkaKenas

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:26

106

Трек La Colegiala

La Colegiala

Taita Inka

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

2:23

107

Трек Toro Mata

Toro Mata

Caitro Soto

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:17

108

Трек No Valentín

No Valentín

Pepe Vasquez

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:59

109

Трек Morena La Flor De Lima

Morena La Flor De Lima

Bartola

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:16

110

Трек Por Coqueta

Por Coqueta

Manuel Donayre

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:58

111

Трек El Alcatraz

El Alcatraz

Hermanos Santa Cruz

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:56

112

Трек El Mayoral

El Mayoral

Julie Freundt

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:11

113

Трек La Tía Concolón

La Tía Concolón

Dúo Punto & Coma

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:12

114

Трек El Tamalito

El Tamalito

Eva Ayllón

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:26

115

Трек Zamba Malató

Zamba Malató

Caitro Soto

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:08

116

Трек Camote Asa'o

Camote Asa'o

Abelardo Vasquez

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:24

117

Трек Moreno Pintan A Cristo

Moreno Pintan A Cristo

Lucha Reyes

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:38

118

Трек El Alacrán

El Alacrán

Pepe Vasquez

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:03

119

Трек O'ita No Ma'

O'ita No Ma'

Julie Freundt

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:32

120

Трек Mueve Tu Cucú

Mueve Tu Cucú

Hermanos Santa Cruz

,

Arturo “Zambo” Cavero

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

4:31

121

Трек Préndeme La Vela

Préndeme La Vela

Abelardo Vasquez

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú

3:40

122

Трек Jipi Jay

Jipi Jay

Pepe Vasquez

Serie Orgullosos: Orgullos del Perú