Альбом · 2010
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
#
Название
Альбом
1
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
5:34
17
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
4:55
39
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
3:40
40
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
4:34
42
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
3:52
44
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
3:18
46
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
3:50
50
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
3:30
52
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
3:48
57
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
4:09
58
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
4:36
59
Tu Perdición / Ya Ves / Una Pena / Noches De Amargura / Donde Yo No Estoy
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
4:35
62
Callejón De Un Solo Caño / Embrujo / Crueldad / Clamor / Si Te Vas Que Me Queda / Mi Tesoro / Te Toca A Ti / Valsecito Del Ayer / Amelia / Viva El Perú y Sereno / Envenenada / Amarraditos / Si Me Amaras / Cariño Mío / Limeña / Nube Gris / Fin
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
11:15
63
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
4:37
64
Luis Pardo / Arruyo (Así Es Mi Amor) / María Luisa / Entre Pecho y Espalda / Melodías Del Corazón / Estrella De Amor / El Ruiseñor / Olvídame / Ay! Raquel / Ay Paquita / Claro De Luna / Adorada Mujer / Rosa Té / Lamentos / Pasión / Eres Para Mí /
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
13:23
65
Jarana / El Manantial / Ocarinas / Melancolía / María Luisa / La Sirena / Callecita / Cenizas / Lamentos / El Interés / Blanca Luz / A Bailar, A Gozar / Grata Pasión
Serie Orgullosos: Orgullos del Perú
15:01