Giuseppe Lanzetta

Артист

Giuseppe Lanzetta

Релиз Stabat Mater, P. 77

#

Название

Альбом

1

Трек Stabat Mater, P. 77: Stabat Mater Dolorosa (Largo) (Live)

Stabat Mater, P. 77: Stabat Mater Dolorosa (Largo) (Live)

Orchestra da Camera Fiorentina

,

Coro dell'Orchestra da Camera Fiorentina

,

Giuseppe Lanzetta

,

Patrizia Cigna

,

Giorgio Carducci

Stabat Mater, P. 77

4:43

2

Трек Stabat Mater, P. 77: Cuius Animam Gementem (Live)

Stabat Mater, P. 77: Cuius Animam Gementem (Live)

Orchestra da Camera Fiorentina

,

Coro dell'Orchestra da Camera Fiorentina

,

Giuseppe Lanzetta

,

Patrizia Cigna

Stabat Mater, P. 77

2:33

3

Трек Stabat Mater, P. 77: O Quam Tristis et Afflicta (Live)

Stabat Mater, P. 77: O Quam Tristis et Afflicta (Live)

Orchestra da Camera Fiorentina

,

Coro dell'Orchestra da Camera Fiorentina

,

Giuseppe Lanzetta

,

Patrizia Cigna

,

Giorgio Carducci

Stabat Mater, P. 77

2:14

4

Трек Stabat Mater, P. 77: Quae Moerebat et Dolebat (Live)

Stabat Mater, P. 77: Quae Moerebat et Dolebat (Live)

Orchestra da Camera Fiorentina

,

Coro dell'Orchestra da Camera Fiorentina

,

Giuseppe Lanzetta

,

Giorgio Carducci

Stabat Mater, P. 77

2:44

5

Трек Stabat Mater, P. 77: Quis Est Homo Qui Non Fleret (Live)

Stabat Mater, P. 77: Quis Est Homo Qui Non Fleret (Live)

Orchestra da Camera Fiorentina

,

Coro dell'Orchestra da Camera Fiorentina

,

Giuseppe Lanzetta

,

Patrizia Cigna

,

Giorgio Carducci

Stabat Mater, P. 77

2:52

6

Трек Stabat Mater, P. 77: Vidit Suum Dulcem Natum (Live)

Stabat Mater, P. 77: Vidit Suum Dulcem Natum (Live)

Orchestra da Camera Fiorentina

,

Coro dell'Orchestra da Camera Fiorentina

,

Giuseppe Lanzetta

,

Patrizia Cigna

Stabat Mater, P. 77

4:24

7

Трек Stabat Mater, P. 77: Eja, Mater Fons Amois (Live)

Stabat Mater, P. 77: Eja, Mater Fons Amois (Live)

Orchestra da Camera Fiorentina

,

Coro dell'Orchestra da Camera Fiorentina

,

Giuseppe Lanzetta

,

Giorgio Carducci

Stabat Mater, P. 77

2:40

8

Трек Stabat Mater, P. 77: Fac, Ut Ardeat Cor Meum (Live)

Stabat Mater, P. 77: Fac, Ut Ardeat Cor Meum (Live)

Orchestra da Camera Fiorentina

,

Coro dell'Orchestra da Camera Fiorentina

,

Giuseppe Lanzetta

,

Patrizia Cigna

,

Giorgio Carducci

Stabat Mater, P. 77

2:21

9

Трек Stabat Mater, P. 77: Sancta Mater, Istud Agas (Live)

Stabat Mater, P. 77: Sancta Mater, Istud Agas (Live)

Orchestra da Camera Fiorentina

,

Coro dell'Orchestra da Camera Fiorentina

,

Giuseppe Lanzetta

,

Patrizia Cigna

,

Giorgio Carducci

Stabat Mater, P. 77

6:15

10

Трек Stabat Mater, P. 77: Fac, Ut Portem Christi Mortem (Live)

Stabat Mater, P. 77: Fac, Ut Portem Christi Mortem (Live)

Orchestra da Camera Fiorentina

,

Coro dell'Orchestra da Camera Fiorentina

,

Giuseppe Lanzetta

,

Giorgio Carducci

Stabat Mater, P. 77

4:03

11

Трек Stabat Mater, P. 77: Inflammatus et Accensus (Live)

Stabat Mater, P. 77: Inflammatus et Accensus (Live)

Orchestra da Camera Fiorentina

,

Coro dell'Orchestra da Camera Fiorentina

,

Giuseppe Lanzetta

,

Patrizia Cigna

,

Giorgio Carducci

Stabat Mater, P. 77

2:42

12

Трек Stabat Mater, P. 77: Quando Corpus Morietur (Live)

Stabat Mater, P. 77: Quando Corpus Morietur (Live)

Orchestra da Camera Fiorentina

,

Coro dell'Orchestra da Camera Fiorentina

,

Giuseppe Lanzetta

,

Patrizia Cigna

,

Giorgio Carducci

Stabat Mater, P. 77

5:42

Информация о правообладателе: Halidon/Lanzetta
