Pandan Pianis

Pandan Pianis

,

Melati Rahma

,

Rachmat Zia

и 

ещё 1

Альбом  ·  2000

Ceria Bertakwa

#Детская
Pandan Pianis

Артист

Pandan Pianis

Релиз Ceria Bertakwa

#

Название

Альбом

1

Трек Alhamdulillah

Alhamdulillah

Kak Adi Kitana

,

Pandan Pianis

,

Rachmat Zia

,

Melati Rahma

Ceria Bertakwa

3:29

2

Трек Ting Tong

Ting Tong

Kak Adi Kitana

,

Pandan Pianis

,

Rachmat Zia

,

Melati Rahma

Ceria Bertakwa

2:58

3

Трек Yaa Rosulallah

Yaa Rosulallah

Kak Adi Kitana

,

Pandan Pianis

,

Rachmat Zia

,

Melati Rahma

Ceria Bertakwa

4:06

4

Трек Rumahku Surgaku

Rumahku Surgaku

Kak Adi Kitana

,

Pandan Pianis

,

Rachmat Zia

,

Melati Rahma

Ceria Bertakwa

3:31

5

Трек Sholat

Sholat

Kak Adi Kitana

,

Pandan Pianis

,

Rachmat Zia

,

Melati Rahma

Ceria Bertakwa

2:13

6

Трек Ibu

Ibu

Kak Adi Kitana

,

Pandan Pianis

,

Rachmat Zia

,

Melati Rahma

Ceria Bertakwa

4:00

7

Трек Makin Dewasa

Makin Dewasa

Kak Adi Kitana

,

Pandan Pianis

,

Rachmat Zia

,

Melati Rahma

Ceria Bertakwa

2:56

8

Трек Satukan Hati

Satukan Hati

Kak Adi Kitana

,

Pandan Pianis

,

Rachmat Zia

,

Melati Rahma

Ceria Bertakwa

3:32

9

Трек Jangan Tinggi Hati

Jangan Tinggi Hati

Kak Adi Kitana

,

Pandan Pianis

,

Rachmat Zia

,

Melati Rahma

Ceria Bertakwa

3:18

10

Трек Ciptaan Illahi

Ciptaan Illahi

Kak Adi Kitana

,

Pandan Pianis

,

Rachmat Zia

,

Melati Rahma

Ceria Bertakwa

3:52

11

Трек Subuh Telah Tiba

Subuh Telah Tiba

Kak Adi Kitana

,

Pandan Pianis

,

Rachmat Zia

,

Melati Rahma

Ceria Bertakwa

2:25

12

Трек Usai Sudah

Usai Sudah

Kak Adi Kitana

,

Pandan Pianis

,

Rachmat Zia

,

Melati Rahma

Ceria Bertakwa

2:22

Информация о правообладателе: Avasan Records
