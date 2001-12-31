О нас

Calin Crisan

Calin Crisan

,

Florin Mitroi

,

NICU DE LA BUZAU

Альбом  ·  2001

Bum cichilichi

#Поп
Calin Crisan

Артист

Calin Crisan

Релиз Bum cichilichi

#

Название

Альбом

1

Трек Bum cichilichi

Bum cichilichi

Calin Crisan

,

Florin Mitroi

,

NICU DE LA BUZAU

Bum cichilichi

3:51

2

Трек De la inceput iti spun

De la inceput iti spun

Calin Crisan

,

Florin Mitroi

,

NICU DE LA BUZAU

Bum cichilichi

0:53

3

Трек Plec de acasa sa fac bani

Plec de acasa sa fac bani

Calin Crisan

,

Florin Mitroi

,

NICU DE LA BUZAU

Bum cichilichi

1:45

4

Трек De cand te cunosc pe tine

De cand te cunosc pe tine

Calin Crisan

,

Florin Mitroi

,

NICU DE LA BUZAU

Bum cichilichi

6:50

5

Трек Carolina

Carolina

Calin Crisan

,

Florin Mitroi

,

NICU DE LA BUZAU

Bum cichilichi

4:06

6

Трек Cat e lumea de frumoasa

Cat e lumea de frumoasa

Calin Crisan

,

Florin Mitroi

,

NICU DE LA BUZAU

Bum cichilichi

6:01

7

Трек Mascatii

Mascatii

Calin Crisan

,

Florin Mitroi

,

NICU DE LA BUZAU

Bum cichilichi

3:31

8

Трек Am baietii de elita

Am baietii de elita

Calin Crisan

,

Florin Mitroi

,

NICU DE LA BUZAU

Bum cichilichi

3:56

9

Трек Ce frumoasa esti

Ce frumoasa esti

Calin Crisan

,

Florin Mitroi

,

NICU DE LA BUZAU

Bum cichilichi

8:41

10

Трек Iubirea vietii mele

Iubirea vietii mele

Calin Crisan

,

Florin Mitroi

,

NICU DE LA BUZAU

Bum cichilichi

11:25

11

Трек Vreau sa strig in gura mare

Vreau sa strig in gura mare

Calin Crisan

,

Florin Mitroi

,

NICU DE LA BUZAU

Bum cichilichi

6:18

Информация о правообладателе: Max Music Limited
