О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

QRISTALL PURP

QRISTALL PURP

,

ЦВЕТХАКИ

Альбом  ·  2022

Корни

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

1 лайк

QRISTALL PURP

Артист

QRISTALL PURP

Релиз Корни

#

Название

Альбом

1

Трек Корни

Корни

QRISTALL PURP

,

ЦВЕТХАКИ

Корни

2:48

Информация о правообладателе: Media Land
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз НЕ ИНТЕРЕСНО
НЕ ИНТЕРЕСНО2024 · Сингл · QRISTALL PURP
Релиз Осколки
Осколки2024 · Сингл · QRISTALL PURP
Релиз CYCLE
CYCLE2024 · Сингл · QRISTALL PURP
Релиз Happy day
Happy day2024 · Сингл · ЦВЕТХАКИ
Релиз КРИСТАЛЛ
КРИСТАЛЛ2024 · Сингл · ЦВЕТХАКИ
Релиз CHOCO PIE
CHOCO PIE2023 · Сингл · QRISTALL PURP
Релиз WOK
WOK2023 · Сингл · ЦВЕТХАКИ
Релиз Чистые мысли
Чистые мысли2023 · Сингл · QRISTALL PURP
Релиз ВОДОПАД
ВОДОПАД2022 · Сингл · MIIIKHL
Релиз Сладкая
Сладкая2022 · Альбом · QRISTALL PURP
Релиз Tango
Tango2022 · Альбом · MIIIKHL
Релиз Самолёт
Самолёт2022 · Альбом · ЦВЕТХАКИ
Релиз Корни
Корни2022 · Альбом · QRISTALL PURP
Релиз Плавило голову
Плавило голову2022 · Альбом · QRISTALL PURP

Похожие альбомы

Релиз Дыми в окно
Дыми в окно2020 · Альбом · TIMMATE
Релиз Покажи себя на деле
Покажи себя на деле2020 · Сингл · Kambulat
Релиз Объятия матери
Объятия матери2020 · Сингл · ПАБЛО
Релиз Незаконно
Незаконно2024 · Сингл · ГАММА
Релиз Здесь и сейчас
Здесь и сейчас2023 · Сингл · Har
Релиз Прости
Прости2023 · Сингл · IRON ADO
Релиз Когда-нибудь
Когда-нибудь2024 · Сингл · КАМДЖИ
Релиз Impro
Impro2025 · Сингл · EDVAN
Релиз Романтик
Романтик2024 · Сингл · Jemi
Релиз Детство
Детство2024 · Сингл · LA.koba
Релиз Всегда готов
Всегда готов2019 · Сингл · Mr Lambo
Релиз 20
202023 · Альбом · Beliay
Релиз Не ломай
Не ломай2024 · Сингл · sevarch
Релиз Туман
Туман2024 · Сингл · Malen

Похожие артисты

QRISTALL PURP
Артист

QRISTALL PURP

BRANYA
Артист

BRANYA

EDVAN
Артист

EDVAN

Arami
Артист

Arami

Jakomo
Артист

Jakomo

UGAROV
Артист

UGAROV

Bara
Артист

Bara

DASHXX
Артист

DASHXX

SUBO
Артист

SUBO

Timas
Артист

Timas

V$XV Prince
Артист

V$XV Prince

AlvinToday
Артист

AlvinToday

Smock Sb
Артист

Smock Sb