Joanna Levine

Joanna Levine

,

Frances Kelly

,

Elizabeth Kenny

и 

ещё 1

Альбом  ·  2002

The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13

#Классическая
Joanna Levine

Артист

Joanna Levine

Релиз The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13

#

Название

Альбом

1

Sonata No. 12 in C Major, IHB 14 "The Ascension": I. Intrada

Sonata No. 12 in C Major, IHB 14 "The Ascension": I. Intrada

Walter Reiter

,

Frances Kelly

,

Joanna Levine

,

Elizabeth Kenny

The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13

0:44

2

Sonata No. 12 in C Major, IHB 14 "The Ascension": II. Aria Tubicinum

Sonata No. 12 in C Major, IHB 14 "The Ascension": II. Aria Tubicinum

Walter Reiter

,

Frances Kelly

,

Joanna Levine

,

Elizabeth Kenny

The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13

1:26

3

Sonata No. 12 in C Major, IHB 14 "The Ascension": III. Allamanda

Sonata No. 12 in C Major, IHB 14 "The Ascension": III. Allamanda

Walter Reiter

,

Frances Kelly

,

Joanna Levine

,

Elizabeth Kenny

The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13

2:03

4

Sonata No. 12 in C Major, IHB 14 "The Ascension": IV. Courente

Sonata No. 12 in C Major, IHB 14 "The Ascension": IV. Courente

Walter Reiter

,

Frances Kelly

,

Joanna Levine

,

Elizabeth Kenny

The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13

2:33

5

Sonata No. 13 in D Minor, IHB 14 "Pentecost": I. Untiled

Sonata No. 13 in D Minor, IHB 14 "Pentecost": I. Untiled

Walter Reiter

,

Frances Kelly

,

Joanna Levine

,

Elizabeth Kenny

The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13

4:58

6

Sonata No. 13 in D Minor, IHB 14 "Pentecost": II. Gavott

Sonata No. 13 in D Minor, IHB 14 "Pentecost": II. Gavott

Walter Reiter

,

Frances Kelly

,

Joanna Levine

,

Elizabeth Kenny

The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13

1:46

7

Sonata No. 13 in D Minor, IHB 14 "Pentecost": III. Gigue

Sonata No. 13 in D Minor, IHB 14 "Pentecost": III. Gigue

Walter Reiter

,

Frances Kelly

,

Joanna Levine

,

Elizabeth Kenny

The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13

1:35

8

Sonata No. 13 in D Minor, IHB 14: IV. Sarabande

Sonata No. 13 in D Minor, IHB 14: IV. Sarabande

Walter Reiter

,

Frances Kelly

,

Joanna Levine

,

Elizabeth Kenny

The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13

0:58

Информация о правообладателе: SendClassic
Релиз The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13
The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 132002 · Альбом · Joanna Levine

Релиз 'Diavolo': Giuseppe Tartini - 6 Violin Sonatas
'Diavolo': Giuseppe Tartini - 6 Violin Sonatas2024 · Альбом · Giuseppe Tartini
Релиз 1700
17002018 · Альбом · Rinaldo Alessandrini, Concerto Italiano, Boris Begelman, Antonio de Secondi, Ettore Belli, Marco Ceccato, Luca Cola, Ugo di Giovanni
Релиз Purcell - Ten Sonatas in Four Parts
Purcell - Ten Sonatas in Four Parts2014 · Альбом · Henry Purcell
Релиз Bach Concertos
Bach Concertos2013 · Сингл · Janine Jansen
Релиз Purcell Edition Volume 4 : Instrumental Music
Purcell Edition Volume 4 : Instrumental Music2009 · Альбом · Various Artists
Релиз Corelli: Sonatas
Corelli: Sonatas1988 · Сингл · Hopkinson Smith
Релиз Maestro Corelli's Violins
Maestro Corelli's Violins2017 · Альбом · Simon Standage
Релиз L'arte della scordatura: Violin Works from Biber to Tartini
L'arte della scordatura: Violin Works from Biber to Tartini2020 · Альбом · Lorenzo Ghielmi
Релиз Matthew Locke: The Flat Consort
Matthew Locke: The Flat Consort2022 · Альбом · Silas Wollston
Релиз Il Maestro famosissimo di violino
Il Maestro famosissimo di violino2013 · Альбом · Les Folies Françoises
Релиз Corelli: Violin Sonatas Op. 5, Nos. 1-12
Corelli: Violin Sonatas Op. 5, Nos. 1-122005 · Альбом · Accademia Bizantina
Релиз Corelli: Violin Sonatas, Op. 5
Corelli: Violin Sonatas, Op. 52012 · Альбом · Ottavio Dantone
Релиз Biber: Rosary Sonatas Nos. 1 - 15 and Passacaglia
Biber: Rosary Sonatas Nos. 1 - 15 and Passacaglia2010 · Альбом · Daniel Sepec
Релиз German Chamber Music Before Bach
German Chamber Music Before Bach2018 · Сингл · Henk Bouman

Joanna Levine
Артист

Joanna Levine

Il Giardino Armonico
Артист

Il Giardino Armonico

Bernhard Forck
Артист

Bernhard Forck

Gerard Lesne
Артист

Gerard Lesne

Bruno Cocset
Артист

Bruno Cocset

Pavlo Beznosiuk
Артист

Pavlo Beznosiuk

Il Seminario Musicale
Артист

Il Seminario Musicale

John Toll
Артист

John Toll

Purcell Quartet
Артист

Purcell Quartet

Vaclav Luks
Артист

Vaclav Luks

Susie Napper
Артист

Susie Napper

Paula Chateauneuf
Артист

Paula Chateauneuf

Mark Levy
Артист

Mark Levy