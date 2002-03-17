Joanna Levine
Frances Kelly
Elizabeth Kenny
2002
The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13
1
Sonata No. 12 in C Major, IHB 14 "The Ascension": I. Intrada
The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13
0:44
2
Sonata No. 12 in C Major, IHB 14 "The Ascension": II. Aria Tubicinum
The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13
1:26
3
Sonata No. 12 in C Major, IHB 14 "The Ascension": III. Allamanda
The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13
2:03
4
Sonata No. 12 in C Major, IHB 14 "The Ascension": IV. Courente
The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13
2:33
5
The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13
4:58
6
The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13
1:46
7
The Best of Baroque, Biber - Sonata No. 12, 13
1:35
