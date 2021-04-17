О нас

Music for Deep Relaxation

,

Best Relaxation Music

,

Oasis de Détente et Relaxation

Альбом  ·  2021

Beach Sunset Chill out Music

#Поп

1 лайк

Артист

Релиз Beach Sunset Chill out Music

#

Название

Альбом

1

Трек No One Who Loves Me

No One Who Loves Me

Marga Sol

,

NikolaV

Beach Sunset Chill out Music

3:49

2

Трек Feel the Sun

Feel the Sun

Marga Sol

Beach Sunset Chill out Music

5:01

3

Трек Magnetic Jam

Magnetic Jam

Oscar Rocchi

Beach Sunset Chill out Music

3:29

4

Трек Samba Morning

Samba Morning

Marga Sol

Beach Sunset Chill out Music

3:36

5

Трек Slow Down

Slow Down

Marga Sol

Beach Sunset Chill out Music

5:57

6

Трек Vanila Sky

Vanila Sky

Marga Sol

Beach Sunset Chill out Music

6:51

7

Трек Long Kiss at Trocadero

Long Kiss at Trocadero

Piero

Beach Sunset Chill out Music

6:45

8

Трек My Story

My Story

Cj Nikson

Beach Sunset Chill out Music

3:18

9

Трек Confusion

Confusion

Marga Sol

Beach Sunset Chill out Music

4:02

10

Трек Foresight

Foresight

Antonio Arena

,

Iffar

Beach Sunset Chill out Music

3:03

11

Трек Format

Format

Antonio Arena

,

Silvio Piersanti

Beach Sunset Chill out Music

3:18

12

Трек What We Had

What We Had

Marga Sol

Beach Sunset Chill out Music

5:24

13

Трек Morning Sun

Morning Sun

Marga Sol

Beach Sunset Chill out Music

4:23

14

Трек The Ocean

The Ocean

Marga Sol

Beach Sunset Chill out Music

5:12

15

Трек Winners

Winners

Antonio Arena

,

Silvio Piersanti

Beach Sunset Chill out Music

3:08

16

Трек Oasis

Oasis

Dyno & Devil

Beach Sunset Chill out Music

6:18

17

Трек Shake

Shake

Dyno & Devil

Beach Sunset Chill out Music

4:14

18

Трек Aspiration

Aspiration

Antiproject

Beach Sunset Chill out Music

7:17

19

Трек Free Your Mind

Free Your Mind

Marga Sol

Beach Sunset Chill out Music

5:18

20

Трек Love Wave

Love Wave

Marga Sol

Beach Sunset Chill out Music

4:13

21

Трек Quizmaster

Quizmaster

Antonio Arena

,

Silvio Piersanti

Beach Sunset Chill out Music

3:04

22

Трек Flux

Flux

Oscar Rocchi

Beach Sunset Chill out Music

3:12

23

Трек Broadband

Broadband

Oscar Rocchi

Beach Sunset Chill out Music

3:52

24

Трек Amazing

Amazing

Marga Sol

Beach Sunset Chill out Music

4:36

25

Трек Betelgeuse

Betelgeuse

Valefim Planet

Beach Sunset Chill out Music

5:09

26

Трек Call of an Angel

Call of an Angel

Marga Sol

Beach Sunset Chill out Music

3:19

27

Трек Poison & Passion

Poison & Passion

Marga Sol

Beach Sunset Chill out Music

4:42

Информация о правообладателе: RED CARPET RECORDS
