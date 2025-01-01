О нас

Canned Heat

Canned Heat

Альбом  ·  1998

Live At Rockpalast 1998

#Блюз
Canned Heat

Артист

Canned Heat

Релиз Live At Rockpalast 1998

#

Название

Альбом

1

Трек Stranger (Live Cologne 1998)

Stranger (Live Cologne 1998)

Canned Heat

Live At Rockpalast 1998

5:36

2

Трек Bullfrog Blues (Live Cologne 1998)

Bullfrog Blues (Live Cologne 1998)

Canned Heat

Live At Rockpalast 1998

4:02

3

Трек On The Road Again (Live Cologne 1998)

On The Road Again (Live Cologne 1998)

Canned Heat

Live At Rockpalast 1998

5:10

4

Трек Don't Know Where She Went (Live Cologne 1998)

Don't Know Where She Went (Live Cologne 1998)

Canned Heat

Live At Rockpalast 1998

4:04

5

Трек See These Tears (Live Cologne 1998)

See These Tears (Live Cologne 1998)

Canned Heat

Live At Rockpalast 1998

5:35

6

Трек Goin' Up The Country (Live Cologne 1998)

Goin' Up The Country (Live Cologne 1998)

Canned Heat

Live At Rockpalast 1998

3:52

7

Трек Boogie Music (Live Cologne 1998)

Boogie Music (Live Cologne 1998)

Canned Heat

Live At Rockpalast 1998

5:06

8

Трек Til The Money Runs Out (Live Cologne 1998)

Til The Money Runs Out (Live Cologne 1998)

Canned Heat

Live At Rockpalast 1998

4:22

9

Трек Iron Horse (Live Cologne 1998)

Iron Horse (Live Cologne 1998)

Canned Heat

Live At Rockpalast 1998

6:35

10

Трек One Kind Favor (Live Cologne 1998)

One Kind Favor (Live Cologne 1998)

Canned Heat

Live At Rockpalast 1998

4:58

11

Трек Let's Work Together (Live Cologne 1998)

Let's Work Together (Live Cologne 1998)

Canned Heat

Live At Rockpalast 1998

4:28

12

Трек Woodstock Boogie (Live Cologne 1998)

Woodstock Boogie (Live Cologne 1998)

Canned Heat

Live At Rockpalast 1998

16:43

13

Трек Amphetamine Annie (Live Cologne 1998)

Amphetamine Annie (Live Cologne 1998)

Canned Heat

Live At Rockpalast 1998

5:31

Информация о правообладателе: MiG Records
