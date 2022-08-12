Информация о правообладателе: Sharif Khan Kkr
Альбом · 2022
Zama Yadeghi
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Sharab Dase Nasha Da2023 · Сингл · Hamayoon Khan
Der Khkule Da Jahan2023 · Сингл · Hamayoon Khan
Jar Jar Sheeranay2023 · Сингл · Hamayoon Khan
Hamd2023 · Сингл · Hamayoon Khan
Zama Yadeghi2022 · Альбом · Hamayoon Khan
Hamd2021 · Альбом · Hamayoon Khan
Pashto Sawi Tappy2021 · Альбом · Hamayoon Khan
Sta Chargul Salor Pare2021 · Сингл · Hamayoon Khan
Lewanay Dera Me Yadege2021 · Альбом · Hamayoon Khan
Maa Lewnany Ka2020 · Альбом · Hamayoon Khan
Saaz2020 · Альбом · Hamayoon Khan
Ta Zama Ay2020 · Альбом · Hamayoon Khan
Janaan2020 · Альбом · Hamayoon Khan
Gul Sange2020 · Альбом · Hamayoon Khan