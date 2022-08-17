О нас

Trịnh Thăng Bình

Trịnh Thăng Bình

Альбом  ·  2022

The First Show

#Поп
Trịnh Thăng Bình

Артист

Trịnh Thăng Bình

Релиз The First Show

#

Название

Альбом

1

Трек Tâm Sự Tuổi 30

Tâm Sự Tuổi 30

Trịnh Thăng Bình

The First Show

4:35

2

Трек Sau Bao Năm / Thiếu Một Người (Mashup)

Sau Bao Năm / Thiếu Một Người (Mashup)

Trịnh Thăng Bình

The First Show

6:45

3

Трек Vỡ Tan

Vỡ Tan

Trịnh Thăng Bình

The First Show

5:07

4

Трек Người Ấy

Người Ấy

Trịnh Thăng Bình

The First Show

4:18

5

Трек Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Trịnh Thăng Bình

The First Show

5:18

6

Трек Seen

Seen

Trịnh Thăng Bình

The First Show

4:02

7

Трек Em Ngủ Chưa

Em Ngủ Chưa

Trịnh Thăng Bình

The First Show

5:33

8

Трек Không Sao Đâu / Mơ (Mashup)

Không Sao Đâu / Mơ (Mashup)

Trịnh Thăng Bình

The First Show

5:34

9

Трек Khác Biệt To Lớn

Khác Biệt To Lớn

Trịnh Thăng Bình

,

Liz Kim Cương

The First Show

4:41

10

Трек Đâu Ai Đợi Mình

Đâu Ai Đợi Mình

Trịnh Thăng Bình

The First Show

5:51

11

Трек Vì Mẹ Con Ngoan

Vì Mẹ Con Ngoan

Trịnh Thăng Bình

The First Show

4:28

12

Трек Bức Bình Phong

Bức Bình Phong

Trịnh Thăng Bình

The First Show

6:08

13

Трек Lời Chưa Nói / Đã Biết Sẽ Có Ngày Hôm Qua (Mashup)

Lời Chưa Nói / Đã Biết Sẽ Có Ngày Hôm Qua (Mashup)

Trịnh Thăng Bình

The First Show

4:19

Информация о правообладателе: LOOPS Music
