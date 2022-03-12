О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Henry Mancini

Henry Mancini

Альбом  ·  2022

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

#Саундтреки

1 лайк

Henry Mancini

Артист

Henry Mancini

Релиз The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

#

Название

Альбом

1

Трек Peter Gunn

Peter Gunn

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

2:12

2

Трек Sorta Blue

Sorta Blue

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

3:02

3

Трек The Brothers Go To Mother'S

The Brothers Go To Mother'S

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

3:02

4

Трек Dreamsville

Dreamsville

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

4:04

5

Трек Session At Pete'S Pad

Session At Pete'S Pad

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

4:07

6

Трек Soft Sounds

Soft Sounds

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

3:43

7

Трек Fallout

Fallout

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

3:23

8

Трек The Floater

The Floater

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

3:23

9

Трек Slow And Easy

Slow And Easy

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

3:11

10

Трек A Profound Gass

A Profound Gass

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

3:26

11

Трек Brief And Breezy

Brief And Breezy

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

3:39

12

Трек Not From Dixie

Not From Dixie

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

4:16

13

Трек Poinciana

Poinciana

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

3:28

14

Трек Bali Hai

Bali Hai

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

2:52

15

Трек Flamingo

Flamingo

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

3:18

16

Трек The Whispering Sea

The Whispering Sea

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

2:55

17

Трек Return To Paradise

Return To Paradise

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

2:37

18

Трек The Naked Sea

The Naked Sea

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

2:14

19

Трек The Breeze And I

The Breeze And I

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

3:32

20

Трек Driftwood And Dreams

Driftwood And Dreams

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

2:32

21

Трек Moon Of Manakoora

Moon Of Manakoora

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

2:51

22

Трек Sleepy Lagoon

Sleepy Lagoon

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

2:41

23

Трек Ebb Tide

Ebb Tide

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

3:15

24

Трек Off Shore

Off Shore

Henry Mancini

The Music from Peter Gunn Plus Driftwood and Dreams

2:50

Информация о правообладателе: The Sound of the Screen
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз The Great Race
The Great Race2024 · Альбом · Henry Mancini
Релиз There's No Business Like Show Business with Henry Mancini
There's No Business Like Show Business with Henry Mancini2024 · Сингл · Henry Mancini
Релиз The Tiber Twist
The Tiber Twist2023 · Сингл · Henry Mancini
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Henry Mancini
Merry Christmas and A Happy New Year from Henry Mancini2023 · Сингл · Henry Mancini
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Henry Mancini
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Henry Mancini2023 · Сингл · Henry Mancini
Релиз Main Title/Man Meets Girl/Hi-Fi II/Hi-Fi I/Kissed In The Greenhouse/Silly/Gorgeous And Guilty/Some Laughs/They Fired Me/Vanilla, Part 2/Crazy Smell/I Want To Come Home
Main Title/Man Meets Girl/Hi-Fi II/Hi-Fi I/Kissed In The Greenhouse/Silly/Gorgeous And Guilty/Some Laughs/They Fired Me/Vanilla, Part 2/Crazy Smell/I Want To Come Home2023 · Сингл · Henry Mancini
Релиз Music around the World by Henry Mancini
Music around the World by Henry Mancini2023 · Сингл · Henry Mancini
Релиз Driftwood and Dreams
Driftwood and Dreams2023 · Альбом · Henry Mancini
Релиз Days Of Wine And Roses
Days Of Wine And Roses2023 · Сингл · Henry Mancini
Релиз Hatari!
Hatari!2023 · Альбом · Henry Mancini
Релиз Bistro/Bateau Mouche/Megeve/Bye Bye Charlie/Charade Main Title/Orange Tamoure/Latin Snowfall/The Drip-Dry Waltz/Mambo Parisienne/Punch And Judy
Bistro/Bateau Mouche/Megeve/Bye Bye Charlie/Charade Main Title/Orange Tamoure/Latin Snowfall/The Drip-Dry Waltz/Mambo Parisienne/Punch And Judy2023 · Альбом · Henry Mancini
Релиз Main Title/Mégève/Mean Cat/Orange Tamouré/Don't Trust Him/Notre Dame And Drip-Dry Waltz/Charade/Stamps/Metro Chase/True Identity And Finale
Main Title/Mégève/Mean Cat/Orange Tamouré/Don't Trust Him/Notre Dame And Drip-Dry Waltz/Charade/Stamps/Metro Chase/True Identity And Finale2023 · Сингл · Henry Mancini
Релиз Summer of Love with Henry Mancini
Summer of Love with Henry Mancini2022 · Альбом · Henry Mancini
Релиз Two of a Kind: Henry Mancini & Nelson Riddle
Two of a Kind: Henry Mancini & Nelson Riddle2022 · Альбом · Henry Mancini

Похожие альбомы

Релиз Not from Dixie
Not from Dixie2015 · Альбом · Henry Mancini
Релиз Touch of Evil (Original Motion Picture Soundtrack)
Touch of Evil (Original Motion Picture Soundtrack)2011 · Альбом · Henry Mancini
Релиз Playboy Themes
Playboy Themes2014 · Альбом · Henry Mancini
Релиз Banzai Pipeline (From "Better Call Saul")
Banzai Pipeline (From "Better Call Saul")2015 · Сингл · Henry Mancini
Релиз Eavesdrop
Eavesdrop2022 · Альбом · Henry Mancini
Релиз Bags & Trane (Remastered)
Bags & Trane (Remastered)2014 · Альбом · John Coltrane
Релиз Back To Back: Glenn Miller & Duke Ellington
Back To Back: Glenn Miller & Duke Ellington2011 · Альбом · Duke Ellington
Релиз La montre, la croix et la manière
La montre, la croix et la manière1991 · Альбом · Vladimir Cosma
Релиз Singin' With The Big Bands
Singin' With The Big Bands1994 · Альбом · Barry Manilow
Релиз That's All
That's All2015 · Альбом · Henry Mancini
Релиз Piano Passion: Popular Classics, Volume 1
Piano Passion: Popular Classics, Volume 12008 · Альбом · Various Artists
Релиз The Popular Unpopular
The Popular Unpopular2008 · Альбом · Henry Mancini
Релиз The Next Time
The Next Time2021 · Альбом · Various Artists
Релиз Victor / Victoria (Original Motion Picture Soundtrack)
Victor / Victoria (Original Motion Picture Soundtrack)1982 · Альбом · Various Artists

Похожие артисты

Henry Mancini
Артист

Henry Mancini

Louis Armstrong
Артист

Louis Armstrong

Nina Simone
Артист

Nina Simone

Ray Charles
Артист

Ray Charles

Ella Fitzgerald
Артист

Ella Fitzgerald

Nat King Cole
Артист

Nat King Cole

Perry Como
Артист

Perry Como

Glenn Miller
Артист

Glenn Miller

Tony Bennett
Артист

Tony Bennett

Julie London
Артист

Julie London

Doris Day
Артист

Doris Day

Bing Crosby
Артист

Bing Crosby

Count Basie
Артист

Count Basie