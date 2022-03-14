О нас

Kenyon Hopkins

Kenyon Hopkins

Альбом  ·  2022

Robert Rossen's "The Hustler"

#Саундтреки
Kenyon Hopkins

Артист

Kenyon Hopkins

Релиз Robert Rossen's "The Hustler"

#

Название

Альбом

1

Трек Main Title (Stop And Go)

Main Title (Stop And Go)

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

1:56

2

Трек Minnesota Fats

Minnesota Fats

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

2:09

3

Трек The Loser

The Loser

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

3:25

4

Трек Sarah's Theme

Sarah's Theme

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

2:06

5

Трек 4 Flights Up

4 Flights Up

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

1:21

6

Трек Fast Buck

Fast Buck

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

2:12

7

Трек Small-Time Charlie

Small-Time Charlie

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

2:30

8

Трек Bert's Theme

Bert's Theme

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

1:53

9

Трек Contract With Depravity

Contract With Depravity

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

2:15

10

Трек All Thumbs

All Thumbs

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

1:46

11

Трек Dining Out

Dining Out

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

1:19

12

Трек Derby Time

Derby Time

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

2:57

13

Трек Lipstick On A Mirror

Lipstick On A Mirror

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

2:05

14

Трек The Winner

The Winner

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

1:35

15

Трек End Tittle

End Tittle

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

1:09

16

Трек Take The "A" Train

Take The "A" Train

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

2:12

17

Трек You Know Something?

You Know Something?

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

0:23

18

Трек Battle Royal

Battle Royal

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

4:30

19

Трек Bird Jungle

Bird Jungle

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

1:58

20

Трек What's Paris Blues?

What's Paris Blues?

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

0:44

21

Трек Mood Indigo

Mood Indigo

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

3:15

22

Трек Autumnal Suite

Autumnal Suite

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

3:13

23

Трек Nite

Nite

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

3:31

24

Трек Wild Man Moore

Wild Man Moore

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

1:47

25

Трек Paris Stairs

Paris Stairs

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

3:03

26

Трек I Wasn't Shopping

I Wasn't Shopping

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

0:19

27

Трек Guitar Amour

Guitar Amour

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

2:03

28

Трек A Return Reservation

A Return Reservation

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

0:32

29

Трек Paris Blues

Paris Blues

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

3:26

30

Трек The Long, Hot Summer

The Long, Hot Summer

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

2:31

31

Трек Hey! Eula

Hey! Eula

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

3:24

32

Трек Two Butterflies

Two Butterflies

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

2:36

33

Трек Respect

Respect

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

1:10

34

Трек Jody

Jody

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

1:10

35

Трек Barn Burner

Barn Burner

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

5:38

36

Трек Sumertime

Sumertime

Kenyon Hopkins

Robert Rossen's "The Hustler"

1:33

Информация о правообладателе: The Sound of the Screen
