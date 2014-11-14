The Indie Country Songbook, Vol. 1 (A Selection of Country Indie Artists and Bands)

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Aquí huele a romero (Colaboraciones 1998-2003)
Colors
Mount Seldom Halloween: You're Sad but Still at the Party
Exit 17 b/w I Believe - Single
O Dia em Que a Terra Girou
«Невидимый лак для ногтей или как я влюбился в девочку в отражении зеркальных глаз, рассматривающих бензиновое облако, плывущее в озере, в асфальтовом кратере»