Наталья Сорокина

Наталья Сорокина

Сингл  ·  2021

Ангел Хранитель

#Русский поп#Поп

2 лайка

Наталья Сорокина

Артист

Наталья Сорокина

Релиз Ангел Хранитель

#

Название

Альбом

1

Трек Моя мелодия

Моя мелодия

Наталья Сорокина

Ангел Хранитель

3:13

2

Трек На пороге весны

На пороге весны

Наталья Сорокина

Ангел Хранитель

3:20

3

Трек Если нам с тобой не спится

Если нам с тобой не спится

Наталья Сорокина

Ангел Хранитель

3:45

4

Трек Перелетная птица

Перелетная птица

Наталья Сорокина

Ангел Хранитель

4:23

5

Трек Приходи меня встречать

Приходи меня встречать

Наталья Сорокина

Ангел Хранитель

4:28

6

Трек Лето вдруг

Лето вдруг

Наталья Сорокина

Ангел Хранитель

3:45

7

Трек Эхо комнат

Эхо комнат

Наталья Сорокина

Ангел Хранитель

3:41

8

Трек ЦПК и О

ЦПК и О

Наталья Сорокина

Ангел Хранитель

3:46

9

Трек Моя душа

Моя душа

Наталья Сорокина

Ангел Хранитель

2:48

10

Трек Осенняя прядь

Осенняя прядь

Наталья Сорокина

Ангел Хранитель

4:02

11

Трек Петербург, Петроград, Ленинград

Петербург, Петроград, Ленинград

Наталья Сорокина

Ангел Хранитель

3:44

12

Трек Актерский новый год

Актерский новый год

Наталья Сорокина

Ангел Хранитель

5:02

13

Трек Ангел хранитель

Ангел хранитель

Наталья Сорокина

Ангел Хранитель

4:04

Информация о правообладателе: MSC MEDIA по лицензии Bomba Piter/SRR
Волна по релизу

