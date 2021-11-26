О нас

Real Filharmonia de Galicia

Альбом  ·  2021

Atlantic Waters

#Классическая
Артист

Релиз Atlantic Waters

1

Трек Pasaxes

Pasaxes

Real Filharmonia de Galicia

,

Raquel Lojendio

,

Paul Daniel

Atlantic Waters

22:24

2

Трек Pórtico da Illa de Monteagudo

Pórtico da Illa de Monteagudo

Real Filharmonia de Galicia

,

Alba Barreiro

,

Paul Daniel

Atlantic Waters

13:18

3

Трек Viúvas de vivos e mortos: I. Mulher

Viúvas de vivos e mortos: I. Mulher

Real Filharmonia de Galicia

,

Cristina Pato

,

Paul Daniel

Atlantic Waters

6:01

4

Трек Viúvas de vivos e mortos: II. Moderato

Viúvas de vivos e mortos: II. Moderato

Real Filharmonia de Galicia

,

Cristina Pato

,

Paul Daniel

Atlantic Waters

6:16

5

Трек Viúvas de vivos e mortos: III. Elas

Viúvas de vivos e mortos: III. Elas

Real Filharmonia de Galicia

,

Cristina Pato

,

Paul Daniel

Atlantic Waters

6:55

6

Трек Jobs and Gates at dawn (and other uchronias)

Jobs and Gates at dawn (and other uchronias)

Real Filharmonia de Galicia

,

Paul Daniel

Atlantic Waters

14:03

Информация о правообладателе: Odradek Records
Atlantic Waters2021 · Альбом · Real Filharmonia de Galicia
Релиз José Arriola: Orchestral Music
José Arriola: Orchestral Music2018 · Сингл · Maximino Zumalave
Релиз Tránsitos
Tránsitos2015 · Альбом · Real Filharmonia de Galicia
Релиз Antón garcía abril: Canciones Xacobeas
Antón garcía abril: Canciones Xacobeas2013 · Альбом · Anton Garcia Abril
Релиз Melchor López: Misa Solemne (Música Clásica Galega Volumen 4)
Melchor López: Misa Solemne (Música Clásica Galega Volumen 4)2003 · Альбом · Orfeon Terra a Nosa

