Mahler Symphony No. 1

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Владимир Федосеев
Русские старинные вальсы
Гершвин: Рапсодия в стиле блюз – Бернстайн: Симфонические танцы из "Вестсайдской истории"
Чайковский: 6 симфоний
Чайковский: Пиковая дама, соч. 68 (Live)
Владимир Федосеев: Римский-Корсаков и Стравинский (Live)
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The Pavarotti Edition, Vol.9: Italian songs
Oli Dielo