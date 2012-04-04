99 Essential Tchaikovsky Classics

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Владимир Федосеев
Русские старинные вальсы
Гершвин: Рапсодия в стиле блюз – Бернстайн: Симфонические танцы из "Вестсайдской истории"
Чайковский: 6 симфоний
Чайковский: Пиковая дама, соч. 68 (Live)
Владимир Федосеев: Римский-Корсаков и Стравинский (Live)
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Благовеста Карнобатлова-Добрева: Оперен рецитал
Brahms: Quintets Op.34 & Op.115