О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2021

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

#Классическая
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

#

Название

Альбом

1

Трек Clair de lune

Clair de lune

Orchestre Symphonique de New York

,

Eugene Ormandy

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

5:02

2

Трек Rêve d'amour

Rêve d'amour

Orchestre Symphonique de New York

,

Eugene Ormandy

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

5:27

3

Трек Pélléas et Mélisande

Pélléas et Mélisande

Orchestre de Chambre de Londres

,

Eduardo Mata

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

3:49

4

Трек Valse triste

Valse triste

Orchestre de l'opéra de Paris

,

Georges Pretre

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

4:23

5

Трек Menuet

Menuet

Orchestre de l'opéra de Paris

,

Georges Pretre

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

3:54

6

Трек Adagietto de la Symphonie N° 5

Adagietto de la Symphonie N° 5

Orchestre Philharmonique de Boston

,

Erich Lensdorf

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

4:48

7

Трек Adagio

Adagio

Ensemble Instrumental Jean Vitold

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

7:18

8

Трек Boléro

Boléro

Clarinette Orchestre Symphonique de Boston

,

Charles Munch

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

8:24

9

Трек Valse N° 15

Valse N° 15

Sinfonia of London

,

Douglas Gamley

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

2:34

10

Трек Les Sylphides

Les Sylphides

Orchestre de l'opéra de Paris

,

Georges Pretre

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

2:17

11

Трек Rêverie

Rêverie

Klara Nielsen

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

2:37

12

Трек La Mer

La Mer

Orchestre Philharmonique de Boston

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

4:22

13

Трек Sonate au clair de lune

Sonate au clair de lune

Robert Casadesus

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

5:12

14

Трек Peer Gynt, Le matin

Peer Gynt, Le matin

Berliner Philharmoniker

,

Herbert von Karajan

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

4:04

15

Трек Une petite musique de nuit, Menuet

Une petite musique de nuit, Menuet

Wiener Philharmoniker

,

Karl Bohm

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

2:23

16

Трек Barcarolle

Barcarolle

Orchestre Royal de Londres

,

Herbert von Karajan

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

4:25

17

Трек Menuet de l'Arlésienne

Menuet de l'Arlésienne

Orchestre symphonique de Toronto

,

Sir Andrew Davis

Anthology of The Most Beautiful Classical Music Pieces - 10 Vol

4:16

Информация о правообладателе: Isis
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Похожие альбомы

Релиз The Duke Theme (from "The Duke")
The Duke Theme (from "The Duke")2022 · Сингл · George Fenton
Релиз The Abyss
The Abyss1989 · Альбом · Алан Сильвестри
Релиз Classical Music Instrumentals
Classical Music Instrumentals2013 · Альбом · Instrumental Music Factory
Релиз The Bounty Hunter (Original Motion Picture Score)
The Bounty Hunter (Original Motion Picture Score)2010 · Альбом · George Fenton
Релиз Chinese Works
Chinese Works2020 · Альбом · Sze Ying Chan
Релиз Futuristic Movie Soundtrack, Vol. 2 2015
Futuristic Movie Soundtrack, Vol. 2 20152015 · Альбом · Mark Holiday
Релиз The Trials of Life
The Trials of Life2019 · Альбом · George Fenton
Релиз GROUNDHOG DAY: Music From The Original Motion Picture Soundtrack
GROUNDHOG DAY: Music From The Original Motion Picture Soundtrack1993 · Альбом · Original Motion Picture Soundtrack
Релиз Sax Gold
Sax Gold2008 · Альбом · Magic Sax
Релиз Golden Oldies, Vol. 5
Golden Oldies, Vol. 52023 · Альбом · Hit The Button Karaoke
Релиз James Bond Theme / Thunderball / From Russia With Love / Goldfinger
James Bond Theme / Thunderball / From Russia With Love / Goldfinger2024 · Сингл · Royal Philharmonic Orchestra

Похожие артисты

Various Artists
Артист

Various Artists

All I Want for Christmas is You
Артист

All I Want for Christmas is You

Top Christmas Songs
Артист

Top Christmas Songs

DJ Redbi
Артист

DJ Redbi

Amy Levine
Артист

Amy Levine

Korean Pop Carolers
Артист

Korean Pop Carolers

MyTones
Артист

MyTones

Kids Party Music
Артист

Kids Party Music

Dance Songs
Артист

Dance Songs

2012 Halloween
Артист

2012 Halloween

Bethany Butler
Артист

Bethany Butler