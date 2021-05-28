Информация о правообладателе: ILS Music
Сингл · 2021
Yandım Ben Yandım
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Другие альбомы артиста
Unutulmaz Bir Gece2025 · Сингл · Nazlı Işık
Haram2025 · Сингл · Nazlı Işık
Aman2025 · Сингл · Nazlı Işık
Rehin2024 · Сингл · Nazlı Işık
Yapma Yanarız2024 · Сингл · Nazlı Işık
Geçer Sandım2023 · Сингл · Nazlı Işık
Yandım Ben Yandım2021 · Сингл · Nazlı Işık
Soluma Vura Vura2020 · Сингл · Nazlı Işık