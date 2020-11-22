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Various Artists

Various Artists

Сингл  ·  2020

50 Timeless International Hits Vol. 2

#Поп

1 лайк

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз 50 Timeless International Hits Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек The Banana Boat Song (Day-O) (Remastered 2015)

The Banana Boat Song (Day-O) (Remastered 2015)

Harry Belafonte

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:02

2

Трек That's Amore (Remastered 2016)

That's Amore (Remastered 2016)

Dean Martin

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:05

3

Трек Peggy Sue (Remastered 2016)

Peggy Sue (Remastered 2016)

Buddy Holly

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:28

4

Трек Nature Boy (Remastered 2019)

Nature Boy (Remastered 2019)

Nat King Cole

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:52

5

Трек Corcovado (Remastered)

Corcovado (Remastered)

Antônio Carlos Jobim

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:26

6

Трек Great Balls of Fire (Remastered 2015)

Great Balls of Fire (Remastered 2015)

Jerry Lee Lewis

50 Timeless International Hits Vol. 2

1:51

7

Трек I Just Want to Make Love to You (Remastered)

I Just Want to Make Love to You (Remastered)

Etta James

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:03

8

Трек In the Wee Small Hours of the Morning (Remastered)

In the Wee Small Hours of the Morning (Remastered)

Frank Sinatra

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:58

9

Трек La vie en rose (Remastered 2017)

La vie en rose (Remastered 2017)

Édith Piaf

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:06

10

Трек Tutti Frutti (Remastered)

Tutti Frutti (Remastered)

Little Richard

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:22

11

Трек Tu Vuo' Fa' L'americano (From "It Started in Naples") (Remastered 2018)

Tu Vuo' Fa' L'americano (From "It Started in Naples") (Remastered 2018)

Sophia Loren

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:45

12

Трек Theme from a Summer Place (Remastered 2017 from "A Summer Place" Original Sondtrack)

Theme from a Summer Place (Remastered 2017 from "A Summer Place" Original Sondtrack)

Percy Faith

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:22

13

Трек La mer (Remastered 2017)

La mer (Remastered 2017)

Charles Trenet

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:19

14

Трек April in Portugal (Remastered 2018)

April in Portugal (Remastered 2018)

Bert Kaempfert And His Orchestra

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:29

15

Трек Et maintenant (Remastered 2018)

Et maintenant (Remastered 2018)

Gilbert Bécaud

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:38

16

Трек Mr. Sandman (Remastered 2017)

Mr. Sandman (Remastered 2017)

The Chordettes

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:23

17

Трек Black Coffee (Remastered 2016)

Black Coffee (Remastered 2016)

Peggy Lee

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:06

18

Трек Rawhide (Remastered 2015)

Rawhide (Remastered 2015)

Frankie Laine

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:00

19

Трек Mona Lisa (Remastered 2019)

Mona Lisa (Remastered 2019)

Nat King Cole

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:26

20

Трек Blue Moon (Remastered)

Blue Moon (Remastered)

The Marcels

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:14

21

Трек A Foggy Day (Remastered)

A Foggy Day (Remastered)

Frank Sinatra

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:37

22

Трек Take the "A" Train (Remastered)

Take the "A" Train (Remastered)

Duke Ellington

,

Paul Gonsalves

50 Timeless International Hits Vol. 2

5:40

23

Трек C'est si bon (Remastered)

C'est si bon (Remastered)

Caterina Valente

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:40

24

Трек Only You, and You Alone (Remastered)

Only You, and You Alone (Remastered)

The Platters

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:36

25

Трек Morgen (Remastered 2019)

Morgen (Remastered 2019)

Bert Kaempfert And His Orchestra

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:53

26

Трек Venus (Remastered)

Venus (Remastered)

Frankie Avalon

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:21

27

Трек Zou bisou bisou (Remastered 2017)

Zou bisou bisou (Remastered 2017)

Gillian Hills

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:14

28

Трек Lollipop (Remastered)

Lollipop (Remastered)

The Chordettes

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:07

29

Трек Never on Sunday (Remastered 2015)

Never on Sunday (Remastered 2015)

Andy Williams

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:59

30

Трек Whole Lotta Shakin' Going On (Remastered)

Whole Lotta Shakin' Going On (Remastered)

Jerry Lee Lewis

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:51

31

Трек Runaway (Remastered)

Runaway (Remastered)

Del Shannon

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:18

32

Трек La Paloma (Remastered)

La Paloma (Remastered)

Dean Martin

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:03

33

Трек Lili marleen (Remastered 2017)

Lili marleen (Remastered 2017)

Marlene Dietrich

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:57

34

Трек Hallelujah I Love Her So (Remastered 2015)

Hallelujah I Love Her So (Remastered 2015)

Ray Charles

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:33

35

Трек Il faut savoir (Remastered)

Il faut savoir (Remastered)

Charles Aznavour

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:08

36

Трек Peter Gunn (Remastered)

Peter Gunn (Remastered)

Henry Mancini

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:07

37

Трек Little Devil (Remastered 2016)

Little Devil (Remastered 2016)

Neil Sedaka

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:41

38

Трек My Funny Valentine (Remastered 2015)

My Funny Valentine (Remastered 2015)

Tony Bennett

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:34

39

Трек Minnie the Moocher (Remastered)

Minnie the Moocher (Remastered)

Cab Calloway and his Orchestra

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:33

40

Трек Que reste-t-il de nos amours (Remastered 2017)

Que reste-t-il de nos amours (Remastered 2017)

Charles Trenet

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:11

41

Трек Bonanza (Remastered 2017)

Bonanza (Remastered 2017)

Al Caiola Guitars with Orchestra

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:16

42

Трек Theme from Come September (Remastered 2015)

Theme from Come September (Remastered 2015)

Bobby Darin

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:33

43

Трек You'll Never Walk Alone (Remastered 2013)

You'll Never Walk Alone (Remastered 2013)

Nina Simone

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:45

44

Трек High Noon (Do Not Forsake Me) (Remastered 2015)

High Noon (Do Not Forsake Me) (Remastered 2015)

Frankie Laine

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:22

45

Трек Misirlou (Original Soundtrack from "Pulp Fiction" - Remastered)

Misirlou (Original Soundtrack from "Pulp Fiction" - Remastered)

Dick Dale

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:38

46

Трек Bei mir bist du schön

Bei mir bist du schön

Andrews Sisters

50 Timeless International Hits Vol. 2

3:06

47

Трек Love Is a Many Splendored Thing (Remastered 2015)

Love Is a Many Splendored Thing (Remastered 2015)

Andy Williams

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:52

48

Трек Don't Play That Song (You Lied) (Remastered)

Don't Play That Song (You Lied) (Remastered)

Ben E. King

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:52

49

Трек Quizas, Quizas, Quizas (Perhaps, Perhaps, Perhaps) (Remastered 2017)

Quizas, Quizas, Quizas (Perhaps, Perhaps, Perhaps) (Remastered 2017)

Connie Francis

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:06

50

Трек Tequila (Remastered 2018)

Tequila (Remastered 2018)

The Champs

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:10

51

Трек Dream Lover (Remastered 2018)

Dream Lover (Remastered 2018)

Bobby Darin

50 Timeless International Hits Vol. 2

2:30

Информация о правообладателе: Millennium Digital Remaster
Волна по релизу

Волна по релизу


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