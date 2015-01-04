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Альбом
Постер альбома Bewafa Vol 156

Bewafa Vol 156

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

NMC  • Музыка мира  • 2015

1

Dukh Dard Hawan

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

7:21

2

Aasan Raj Ke Badnaseeb

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

6:47

3

Daikh Ke Horan Pariyan

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

7:34

4

Dhami De Wele De Main

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

5:46

5

Dhole Koun Gal Samjhao

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

8:40

6

Mere Geet Te Mere Dukhre

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

7:17

7

Tu Turiya Te Turgaye

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

7:12

8

Zulaf Lehrai Teri Tum

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

8:57

1

Dukh Dard Hawan

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

7:21

2

Aasan Raj Ke Badnaseeb

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

6:47

3

Daikh Ke Horan Pariyan

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

7:34

4

Dhami De Wele De Main

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

5:46

5

Dhole Koun Gal Samjhao

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

8:40

6

Mere Geet Te Mere Dukhre

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

7:17

7

Tu Turiya Te Turgaye

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

7:12

8

Zulaf Lehrai Teri Tum

Atta Ullah Khan Essa Khailvi

8:57

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