Bewafa Vol 156

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Atta Ullah Khan Essa Khailvi
1
Dukh Dard Hawan
2
Aasan Raj Ke Badnaseeb
3
Daikh Ke Horan Pariyan
4
Dhami De Wele De Main
5
Dhole Koun Gal Samjhao
6
Mere Geet Te Mere Dukhre
7
Tu Turiya Te Turgaye
8
Zulaf Lehrai Teri Tum
Ataa Ulllah Khan Essa Khailvi, Vol. 2015
Dil Badshah, Vol. 162
Atta Ullah Khan Essa Khailvi, Vol. 28
Dukhi Karke Tur Gaya Aen
Mehfil Program Singapore, Vol. 66
Naye Dhorre Mahiye
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