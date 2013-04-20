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Альбом
Постер альбома Uyuyan Adam

Uyuyan Adam

Ağaçkakan

M4NM  • Хип-хоп  • 2013

1

Kötü Karma

Ağaçkakan

2:08

2

Prusya Mavisi

Ağaçkakan

3:14

3

2011 de Berbat Bir Yıldı

 🅴

Ağaçkakan

4:56

4

Lupus

Ağaçkakan

4:30

5

Palto ve Kozmos

Ağaçkakan

3:18

6

Sivrisinek Sesleri

Ağaçkakan

3:46

7

Görünmez İhtişam

Ağaçkakan

3:37

8

Vertigo

Ağaçkakan

4:41

9

Aklıma Mukayyet Ol

Ağaçkakan

3:00

10

Köpekler ve Sigara Paketleri

Ağaçkakan

2:40

11

Dirsek

Ağaçkakan

2:07

12

Sıkboğaz

Ağaçkakan

5:30

1

Kötü Karma

Ağaçkakan

2:08

2

Prusya Mavisi

Ağaçkakan

3:14

3

2011 de Berbat Bir Yıldı

 🅴

Ağaçkakan

4:56

4

Lupus

Ağaçkakan

4:30

5

Palto ve Kozmos

Ağaçkakan

3:18

6

Sivrisinek Sesleri

Ağaçkakan

3:46

7

Görünmez İhtişam

Ağaçkakan

3:37

8

Vertigo

Ağaçkakan

4:41

9

Aklıma Mukayyet Ol

Ağaçkakan

3:00

10

Köpekler ve Sigara Paketleri

Ağaçkakan

2:40

11

Dirsek

Ağaçkakan

2:07

12

Sıkboğaz

Ağaçkakan

5:30

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