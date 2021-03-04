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Альбом
Постер альбома Namo Vinayaka Sharanam

Namo Vinayaka Sharanam

Various Artists

Rajshri Soul  • Музыка мира  • 2021

1

Ghalin Lotangan

Vighnesh GhanapaathiGurumurthi BhatShridhara Bhat Vedadhara

1:39

2

Sukhkarta Dukhaharta

Prathamesh Laghate

1:46

3

Shendur Lal Chadhayo

Ketan Patwardhan

1:39

4

Sada Sarvada - Pancha Shloka

Ketan Patwardhan

0:53

5

Ganesh Mantra

Vighnesh GhanapaathiGurumurthi BhatShridhara Bhat Vedadhara

3:16

6

Ganesh Chalisa

Dhananjay Mhaskar

10:23

7

Jai Ganesh Deva

Sanjeevani Bhelande

2:13

8

Undaravar Baisoni

Nachiket Lele

1:53

9

Vinayaka Stuti

Ketan Patwardhan

11:28

10

Mangalmurti Aarti

Ketaki Bhave-Joshi

2:09

11

Vakratunda Mahakay - 108 Times

Vighnesh GhanapaathiGurumurthi BhatShridhara Bhat

30:08

1

Ghalin Lotangan

Vighnesh GhanapaathiGurumurthi BhatShridhara Bhat Vedadhara

1:39

2

Sukhkarta Dukhaharta

Prathamesh Laghate

1:46

3

Shendur Lal Chadhayo

Ketan Patwardhan

1:39

4

Sada Sarvada - Pancha Shloka

Ketan Patwardhan

0:53

5

Ganesh Mantra

Vighnesh GhanapaathiGurumurthi BhatShridhara Bhat Vedadhara

3:16

6

Ganesh Chalisa

Dhananjay Mhaskar

10:23

7

Jai Ganesh Deva

Sanjeevani Bhelande

2:13

8

Undaravar Baisoni

Nachiket Lele

1:53

9

Vinayaka Stuti

Ketan Patwardhan

11:28

10

Mangalmurti Aarti

Ketaki Bhave-Joshi

2:09

11

Vakratunda Mahakay - 108 Times

Vighnesh GhanapaathiGurumurthi BhatShridhara Bhat

30:08

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