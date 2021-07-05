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Альбом
Постер альбома Hiya maaya w khadaa fiya

Hiya maaya w khadaa fiya

Hicham nour

Imad T. / Fes maatic  • Фолк  • 2021

1

Hiya maaya w khadaa fiya / هي معايا و خادعا فيا

Hicham nour

4:45

2

Ya dakhal soq anssa / يا داخل سوق النسا

Hicham nour

5:35

3

Ola ola ola ole / هولا هولا هولي

Hicham nour

4:40

4

Nsakat banti ila bkat / نسكت بنتي هيلا بكات

Hicham nour

4:35

5

Chkoun kan yqol / شكون كان يڭول

Hicham nour

4:55

6

Fa sif yalah namchiw / فالصيف يلاه نمشيو

Hicham nour

4:26

7

Yama matlominich / ياما ماتلومينيش

Hicham nour

4:09

8

Azarga walbida / الزرقة و البيضا

Hicham nour

4:40

9

Bghawna nasse natfarqo / بغونا الناس نتفارقو

Hicham nour

4:38

10

Darti labasse / درتي لاباس

Hicham nour

5:29

1

Hiya maaya w khadaa fiya / هي معايا و خادعا فيا

Hicham nour

4:45

2

Ya dakhal soq anssa / يا داخل سوق النسا

Hicham nour

5:35

3

Ola ola ola ole / هولا هولا هولي

Hicham nour

4:40

4

Nsakat banti ila bkat / نسكت بنتي هيلا بكات

Hicham nour

4:35

5

Chkoun kan yqol / شكون كان يڭول

Hicham nour

4:55

6

Fa sif yalah namchiw / فالصيف يلاه نمشيو

Hicham nour

4:26

7

Yama matlominich / ياما ماتلومينيش

Hicham nour

4:09

8

Azarga walbida / الزرقة و البيضا

Hicham nour

4:40

9

Bghawna nasse natfarqo / بغونا الناس نتفارقو

Hicham nour

4:38

10

Darti labasse / درتي لاباس

Hicham nour

5:29

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