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Альбом
Постер альбома Virus Fiesta Y Corridos

Virus Fiesta Y Corridos

Los Herrantes

Pegasus Records  • Latin  • 2012

1

EL ANIMAL

Los Herrantes

3:22

2

SOMBRERO DE LADO

Los Herrantes

2:16

3

EL SENOR CHAPO GUZMAN

Los Herrantes

2:52

4

LA RAFAGUIADA

Los Herrantes

3:14

5

EDGAR GUZMAN

Los Herrantes

3:12

6

EL TIGRE

Los Herrantes

2:27

7

PASEANDO Y TOMANDO

Los Herrantes

3:01

8

EL CUERNO DE CHIVO

Los Herrantes

3:48

9

LA FIESTA

Los Herrantes

2:25

10

ERES TODO

Los Herrantes

2:51

11

PALABRAS DEL ALMA

Los Herrantes

3:18

12

LA INVITACION

Los Herrantes

2:43

13

EL COMAL

Los Herrantes

2:09

14

EL SENOR CHAPO GUZMAN CON TUBA

Los Herrantes

2:52

15

SOMBRERO DE LADO CON TUBA

Los Herrantes

2:16

1

EL ANIMAL

Los Herrantes

3:22

2

SOMBRERO DE LADO

Los Herrantes

2:16

3

EL SENOR CHAPO GUZMAN

Los Herrantes

2:52

4

LA RAFAGUIADA

Los Herrantes

3:14

5

EDGAR GUZMAN

Los Herrantes

3:12

6

EL TIGRE

Los Herrantes

2:27

7

PASEANDO Y TOMANDO

Los Herrantes

3:01

8

EL CUERNO DE CHIVO

Los Herrantes

3:48

9

LA FIESTA

Los Herrantes

2:25

10

ERES TODO

Los Herrantes

2:51

11

PALABRAS DEL ALMA

Los Herrantes

3:18

12

LA INVITACION

Los Herrantes

2:43

13

EL COMAL

Los Herrantes

2:09

14

EL SENOR CHAPO GUZMAN CON TUBA

Los Herrantes

2:52

15

SOMBRERO DE LADO CON TUBA

Los Herrantes

2:16

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