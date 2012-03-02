Virus Fiesta Y Corridos

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Los Herrantes
1
EL ANIMAL
2
SOMBRERO DE LADO
3
EL SENOR CHAPO GUZMAN
4
LA RAFAGUIADA
5
EDGAR GUZMAN
6
EL TIGRE
7
PASEANDO Y TOMANDO
8
EL CUERNO DE CHIVO
9
LA FIESTA
10
ERES TODO
11
PALABRAS DEL ALMA
12
LA INVITACION
13
EL COMAL
14
EL SENOR CHAPO GUZMAN CON TUBA
15
SOMBRERO DE LADO CON TUBA
Par de Ojitos
Seguimos Enfiestados, Vol. 2
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El Nino De Los Pinales
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