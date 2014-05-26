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Ali Rıza Gündoğdu
1
Geceler
2
Urfalı Kız
3
Bir Mumdur İki Mumdur
4
Geldim Şu Alemi Islah Edeyim
5
Yayla Suyu Yan Gider
6
Ayran (Uzun Hava)
7
Şamşime Havası
8
Drama'nın İçinde
9
Kuyudan Su Çekerler
10
Tabzon'un Etrafı Meteris
11
Mübarek
12
Meteris'ten İneydim
13
Kara Gözlüm Ay Balam
14
Sarı Kız
15
Fındık Toplarım Fındık
16
Şu Gelen Kayık mıdır
Aldırma Gönül
Bir Yiğit Gurbete Gitse
Burcu Burcu Anadolu
Türkü Çal Türkü Söyle
Kömür Gözlüm
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Bir Şarkıdır Yalnızlığım
Yaşadıkça
Kimbilir ?
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Çekilmez Çileler
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