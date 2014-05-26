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Альбом
Постер альбома Geceler

Geceler

Ali Rıza Gündoğdu

Uzelli Kaset San.  • Музыка мира  • 1987

1

Geceler

Ali Rıza Gündoğdu

4:32

2

Urfalı Kız

Ali Rıza Gündoğdu

3:32

3

Bir Mumdur İki Mumdur

Ali Rıza Gündoğdu

5:35

4

Geldim Şu Alemi Islah Edeyim

Ali Rıza Gündoğdu

3:09

5

Yayla Suyu Yan Gider

Ali Rıza Gündoğdu

3:16

6

Ayran (Uzun Hava)

Ali Rıza Gündoğdu

5:12

7

Şamşime Havası

Ali Rıza Gündoğdu

2:56

8

Drama'nın İçinde

Ali Rıza Gündoğdu

3:03

9

Kuyudan Su Çekerler

Ali Rıza Gündoğdu

2:20

10

Tabzon'un Etrafı Meteris

Ali Rıza Gündoğdu

2:50

11

Mübarek

Ali Rıza Gündoğdu

3:56

12

Meteris'ten İneydim

Ali Rıza Gündoğdu

2:29

13

Kara Gözlüm Ay Balam

Ali Rıza Gündoğdu

4:14

14

Sarı Kız

Ali Rıza Gündoğdu

5:31

15

Fındık Toplarım Fındık

Ali Rıza Gündoğdu

2:14

16

Şu Gelen Kayık mıdır

Ali Rıza Gündoğdu

1:25

1

Geceler

Ali Rıza Gündoğdu

4:32

2

Urfalı Kız

Ali Rıza Gündoğdu

3:32

3

Bir Mumdur İki Mumdur

Ali Rıza Gündoğdu

5:35

4

Geldim Şu Alemi Islah Edeyim

Ali Rıza Gündoğdu

3:09

5

Yayla Suyu Yan Gider

Ali Rıza Gündoğdu

3:16

6

Ayran (Uzun Hava)

Ali Rıza Gündoğdu

5:12

7

Şamşime Havası

Ali Rıza Gündoğdu

2:56

8

Drama'nın İçinde

Ali Rıza Gündoğdu

3:03

9

Kuyudan Su Çekerler

Ali Rıza Gündoğdu

2:20

10

Tabzon'un Etrafı Meteris

Ali Rıza Gündoğdu

2:50

11

Mübarek

Ali Rıza Gündoğdu

3:56

12

Meteris'ten İneydim

Ali Rıza Gündoğdu

2:29

13

Kara Gözlüm Ay Balam

Ali Rıza Gündoğdu

4:14

14

Sarı Kız

Ali Rıza Gündoğdu

5:31

15

Fındık Toplarım Fındık

Ali Rıza Gündoğdu

2:14

16

Şu Gelen Kayık mıdır

Ali Rıza Gündoğdu

1:25

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