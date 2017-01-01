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Альбом
Постер альбома İlk Hece

İlk Hece

Alaaddin Şensoy

KALAN SES GÖRÜNTÜ  • Музыка мира  • 1999

1

Meyhane Oldu Meskenim

Alaaddin Şensoy

3:45

2

Artık Bu Solan Bahçede Bülbüllere Yer Yok

Alaaddin Şensoy

4:23

3

Gözlerin Kömür Senin

Alaaddin Şensoy

2:50

4

Nasıl Geçti Habersiz

Alaaddin Şensoy

3:57

5

Ela Gözlerine Kurban Olduğum

Alaaddin Şensoy

1:49

6

Aşk Bu Değil Yapma Güzel

Alaaddin Şensoy

2:35

7

Bir İhtimal Daha Var

Alaaddin Şensoy

2:11

8

İnleyen Nağmeler

Alaaddin Şensoy

2:57

9

Unuttun Beni Zalim

Alaaddin Şensoy

3:51

10

Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar

Alaaddin Şensoy

4:10

11

Arım Balım Peteğim

Alaaddin Şensoy

3:33

12

Nihansın Dideden

Alaaddin Şensoy

3:32

13

Darıldın Mı Cicim Bana

Alaaddin Şensoy

1:11

14

Niçin Baktın Bana Öyle

Alaaddin Şensoy

3:13

15

Aşk Istırabı Leyla

Alaaddin Şensoy

5:41

16

Leyla Bir Özge Candır

Alaaddin Şensoy

3:20

17

Açmam Açamam

Alaaddin Şensoy

2:31

18

Kıskanırım Seni Ben

Alaaddin Şensoy

4:03

19

Aşkımız Bitti

Alaaddin Şensoy

2:31

20

Dürüyemin Güğümleri

Alaaddin Şensoy

1:07

1

Meyhane Oldu Meskenim

Alaaddin Şensoy

3:45

2

Artık Bu Solan Bahçede Bülbüllere Yer Yok

Alaaddin Şensoy

4:23

3

Gözlerin Kömür Senin

Alaaddin Şensoy

2:50

4

Nasıl Geçti Habersiz

Alaaddin Şensoy

3:57

5

Ela Gözlerine Kurban Olduğum

Alaaddin Şensoy

1:49

6

Aşk Bu Değil Yapma Güzel

Alaaddin Şensoy

2:35

7

Bir İhtimal Daha Var

Alaaddin Şensoy

2:11

8

İnleyen Nağmeler

Alaaddin Şensoy

2:57

9

Unuttun Beni Zalim

Alaaddin Şensoy

3:51

10

Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar

Alaaddin Şensoy

4:10

11

Arım Balım Peteğim

Alaaddin Şensoy

3:33

12

Nihansın Dideden

Alaaddin Şensoy

3:32

13

Darıldın Mı Cicim Bana

Alaaddin Şensoy

1:11

14

Niçin Baktın Bana Öyle

Alaaddin Şensoy

3:13

15

Aşk Istırabı Leyla

Alaaddin Şensoy

5:41

16

Leyla Bir Özge Candır

Alaaddin Şensoy

3:20

17

Açmam Açamam

Alaaddin Şensoy

2:31

18

Kıskanırım Seni Ben

Alaaddin Şensoy

4:03

19

Aşkımız Bitti

Alaaddin Şensoy

2:31

20

Dürüyemin Güğümleri

Alaaddin Şensoy

1:07

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