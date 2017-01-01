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Alaaddin Şensoy
1
Meyhane Oldu Meskenim
2
Artık Bu Solan Bahçede Bülbüllere Yer Yok
3
Gözlerin Kömür Senin
4
Nasıl Geçti Habersiz
5
Ela Gözlerine Kurban Olduğum
6
Aşk Bu Değil Yapma Güzel
7
Bir İhtimal Daha Var
8
İnleyen Nağmeler
9
Unuttun Beni Zalim
10
Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar
11
Arım Balım Peteğim
12
Nihansın Dideden
13
Darıldın Mı Cicim Bana
14
Niçin Baktın Bana Öyle
15
Aşk Istırabı Leyla
16
Leyla Bir Özge Candır
17
Açmam Açamam
18
Kıskanırım Seni Ben
19
Aşkımız Bitti
20
Dürüyemin Güğümleri
Leyla
Kalbi Kırık Serseri
Gördüm Seni Bir Gün
Bu Gece Meyhaneye Feleğe Çatmağa Geldim
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