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Альбом
Постер альбома 1955 - 1963 Kayıtları

1955 - 1963 Kayıtları

Zeki Muren

KALAN SES GÖRÜNTÜ  • Музыка мира  • 2002

1

Dilkeşhaveran Curcuna Şarkı 'Karanlık Ufuktan Güneş Doğmadı'

Zeki Muren

4:51

2

Dilkeşhaveran Aksak Şarkı 'Açıldı Bahçede Güller'

Zeki Muren

3:09

3

Neva Peşrev (1. Hane - Teslim)

Zeki Muren

1:31

4

Neva Ağır Aksak Semai 'Sevdi Bu Gönül Seni Yaman Eylemedi'

Zeki Muren

4:14

5

Neva Yürük Semai 'Birlikte Bu Akşam Çıkalım Seyre Civanım'

Zeki Muren

2:55

6

Bayati Ağır Aksak Şarkı 'Nice Bir Aşkınla Feryad Ederim'

Zeki Muren

4:33

7

Hicaz Sengin Semai Şarkı 'Ne Olsun Bu Kadar Ah ü Figan Gönül'

Zeki Muren

2:53

8

Hicaz Yürük Semai 'Yine Neşe-i Muhabbet Dil ü Canım Etti Şeyda'

Zeki Muren

4:57

9

Hisarbuselik Yürük Semai 'Gönlüm Hevesi Zülf-i Siyehkare Düşürdüm'

Zeki Muren

3:49

10

Hisarbuselik Düyek Şarkı 'Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali'

Zeki Muren

2:34

11

Hisarbuselik Aksak Şarkı 'Beni de Alın Ne Olur Koynunuza Hatıralar'

Zeki Muren

4:45

12

Suznak Peşrev (1. Hane - Teslim)

Zeki Muren

1:39

13

Suznak Ağır Aksak Semai 'Kapılır Her Gören Ol Şuh-i Cihan-aşubu'

Zeki Muren

4:00

14

Suznak Sengin Semai Şarkı 'Hal-i Dilimi Derh Edemem Kimseye Eyvah'

Zeki Muren

3:41

15

Suznak Aksak Şarkı 'Saklayıp Kalb-i Mükedderle Seni'

Zeki Muren

3:40

16

Suznak Aksak Şarkı 'Gel de Güzelim Beni Sevindir'

Zeki Muren

3:27

17

Acemkürdi Peşrev (1.Hane - Teslim)

Zeki Muren

1:17

18

Acemkürdi Beste

Zeki Muren

2:33

19

Acemkürdi Yürük Semai Şarkı 'Aşkın ile Gündüz Gece Giryanım Efendim'

Zeki Muren

2:48

20

Acemkürdi Sengin Semai Şarkı 'Pür-hande Çiçekler Dereler Şevk ile Çağlar'

Zeki Muren

2:31

21

Nihavend Yürük Semai 'Feryad ile Yad Eylerken Ben Seni Her Bar'

Zeki Muren

3:31

22

Nihavend Curcuna Şarkı 'Söyle Nedir Bais-i Zarın Gönül'

Zeki Muren

1:55

23

Rast Kar-ı Nev 'Gözümde Daim Hayal-i Cana'

Zeki Muren

5:41

24

Şedaraban Peşrev (1.Hane - Teslim)

Zeki Muren

1:34

25

Şedaraban Sengin Semai Şarkı 'Ey Gonca Açıl Zevkini Sür Fasl-ı Baharın'

Zeki Muren

2:56

26

Şedaraban Devr-i Hindi Şarkı 'Bade-i Vuslat İçilsin Kase-i Faşfurdan'

Zeki Muren

3:11

27

Şedaraban Semai Şarkı 'Görülmemiş Devr-i Yusuf'tan Beri Hiç Böyle Güzel'

Zeki Muren

3:34

28

Hicaz Peşrev (1. Hane -Teslim)

Zeki Muren

1:49

29

Hicaz Müsemmen Şarkı 'Kamer Çehre Peri-ru Tende Canım'

Zeki Muren

2:50

30

Hicaz Aksak Şarkı 'Hal-i Nez'imde Acırsın Sevdiğim, Dinle Beni'

Zeki Muren

3:06

31

Hicaz-hümayun Yürük Semai 'Nideyim Sahn-ı Çemen Seyrini Cananım Yok'

Zeki Muren

2:34

32

Aşşak Aksak Şarkı 'Perişan Ömrümün Neş'esi Söndü'

Zeki Muren

4:45

33

Kürdilihicazkar Aksak Şarkı 'Gün Doğmayacak Belli Bu Aşkın Gecesinden'

Zeki Muren

3:08

34

Nihavend Peşrev (1. Hane - Teslim)

Zeki Muren

1:38

35

Nihavend Sengin Semai Şarkı (Bin Gül Çıkarırdım Sana Kalbimdeki Külden)

Zeki Muren

3:26

36

Nihavend Curcuna Şarkı 'Saçlaın Hayatımın '

Zeki Muren

2:47

37

Nihavend Aksak Şarkı 'Koklasam Saçlarını Bu Gece ta Fecre Kadar'

Zeki Muren

2:38

38

Nihavend Semai Şarkı 'Nedir a Sevdiğim Söyle Bu Halin'

Zeki Muren

3:05

39

Nihavend Sofyan Şarkı 'Gönlümle Oturdum da Hüzünlendim o Yerde'

Zeki Muren

4:58

40

Nihavend Semai Şarkı 'Kaçsam Bırakıp Senden Uzak Yollara Gitsem'

Zeki Muren

4:44

41

Nihavend Şarkı 'Süzüp Süzüp de Ey Melek'

Zeki Muren

2:54

42

Nihavend Çifte Sofyan Şarkı 'Gel Güzelim Çamlıca'ya Bu Gece'

Zeki Muren

3:27

43

Hicazkar Aksak Şarkı 'Oturmuş Desti Elinde Çeşme Taşına'

Zeki Muren

2:50

1

Dilkeşhaveran Curcuna Şarkı 'Karanlık Ufuktan Güneş Doğmadı'

Zeki Muren

4:51

2

Dilkeşhaveran Aksak Şarkı 'Açıldı Bahçede Güller'

Zeki Muren

3:09

3

Neva Peşrev (1. Hane - Teslim)

Zeki Muren

1:31

4

Neva Ağır Aksak Semai 'Sevdi Bu Gönül Seni Yaman Eylemedi'

Zeki Muren

4:14

5

Neva Yürük Semai 'Birlikte Bu Akşam Çıkalım Seyre Civanım'

Zeki Muren

2:55

6

Bayati Ağır Aksak Şarkı 'Nice Bir Aşkınla Feryad Ederim'

Zeki Muren

4:33

7

Hicaz Sengin Semai Şarkı 'Ne Olsun Bu Kadar Ah ü Figan Gönül'

Zeki Muren

2:53

8

Hicaz Yürük Semai 'Yine Neşe-i Muhabbet Dil ü Canım Etti Şeyda'

Zeki Muren

4:57

9

Hisarbuselik Yürük Semai 'Gönlüm Hevesi Zülf-i Siyehkare Düşürdüm'

Zeki Muren

3:49

10

Hisarbuselik Düyek Şarkı 'Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali'

Zeki Muren

2:34

11

Hisarbuselik Aksak Şarkı 'Beni de Alın Ne Olur Koynunuza Hatıralar'

Zeki Muren

4:45

12

Suznak Peşrev (1. Hane - Teslim)

Zeki Muren

1:39

13

Suznak Ağır Aksak Semai 'Kapılır Her Gören Ol Şuh-i Cihan-aşubu'

Zeki Muren

4:00

14

Suznak Sengin Semai Şarkı 'Hal-i Dilimi Derh Edemem Kimseye Eyvah'

Zeki Muren

3:41

15

Suznak Aksak Şarkı 'Saklayıp Kalb-i Mükedderle Seni'

Zeki Muren

3:40

16

Suznak Aksak Şarkı 'Gel de Güzelim Beni Sevindir'

Zeki Muren

3:27

17

Acemkürdi Peşrev (1.Hane - Teslim)

Zeki Muren

1:17

18

Acemkürdi Beste

Zeki Muren

2:33

19

Acemkürdi Yürük Semai Şarkı 'Aşkın ile Gündüz Gece Giryanım Efendim'

Zeki Muren

2:48

20

Acemkürdi Sengin Semai Şarkı 'Pür-hande Çiçekler Dereler Şevk ile Çağlar'

Zeki Muren

2:31

21

Nihavend Yürük Semai 'Feryad ile Yad Eylerken Ben Seni Her Bar'

Zeki Muren

3:31

22

Nihavend Curcuna Şarkı 'Söyle Nedir Bais-i Zarın Gönül'

Zeki Muren

1:55

23

Rast Kar-ı Nev 'Gözümde Daim Hayal-i Cana'

Zeki Muren

5:41

24

Şedaraban Peşrev (1.Hane - Teslim)

Zeki Muren

1:34

25

Şedaraban Sengin Semai Şarkı 'Ey Gonca Açıl Zevkini Sür Fasl-ı Baharın'

Zeki Muren

2:56

26

Şedaraban Devr-i Hindi Şarkı 'Bade-i Vuslat İçilsin Kase-i Faşfurdan'

Zeki Muren

3:11

27

Şedaraban Semai Şarkı 'Görülmemiş Devr-i Yusuf'tan Beri Hiç Böyle Güzel'

Zeki Muren

3:34

28

Hicaz Peşrev (1. Hane -Teslim)

Zeki Muren

1:49

29

Hicaz Müsemmen Şarkı 'Kamer Çehre Peri-ru Tende Canım'

Zeki Muren

2:50

30

Hicaz Aksak Şarkı 'Hal-i Nez'imde Acırsın Sevdiğim, Dinle Beni'

Zeki Muren

3:06

31

Hicaz-hümayun Yürük Semai 'Nideyim Sahn-ı Çemen Seyrini Cananım Yok'

Zeki Muren

2:34

32

Aşşak Aksak Şarkı 'Perişan Ömrümün Neş'esi Söndü'

Zeki Muren

4:45

33

Kürdilihicazkar Aksak Şarkı 'Gün Doğmayacak Belli Bu Aşkın Gecesinden'

Zeki Muren

3:08

34

Nihavend Peşrev (1. Hane - Teslim)

Zeki Muren

1:38

35

Nihavend Sengin Semai Şarkı (Bin Gül Çıkarırdım Sana Kalbimdeki Külden)

Zeki Muren

3:26

36

Nihavend Curcuna Şarkı 'Saçlaın Hayatımın '

Zeki Muren

2:47

37

Nihavend Aksak Şarkı 'Koklasam Saçlarını Bu Gece ta Fecre Kadar'

Zeki Muren

2:38

38

Nihavend Semai Şarkı 'Nedir a Sevdiğim Söyle Bu Halin'

Zeki Muren

3:05

39

Nihavend Sofyan Şarkı 'Gönlümle Oturdum da Hüzünlendim o Yerde'

Zeki Muren

4:58

40

Nihavend Semai Şarkı 'Kaçsam Bırakıp Senden Uzak Yollara Gitsem'

Zeki Muren

4:44

41

Nihavend Şarkı 'Süzüp Süzüp de Ey Melek'

Zeki Muren

2:54

42

Nihavend Çifte Sofyan Şarkı 'Gel Güzelim Çamlıca'ya Bu Gece'

Zeki Muren

3:27

43

Hicazkar Aksak Şarkı 'Oturmuş Desti Elinde Çeşme Taşına'

Zeki Muren

2:50

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