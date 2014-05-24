Прощальная (1939 - 1949)

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Марина Ладынина
1
Вот и всё, только несколько слов...
Е.СамойловМарина Ладынина
2
Казак уходил на войну
3
Песня защитников Москвы (Прощальная)
4
Песня о счастье (Не за теми дальними морями...)
5
Аккуратный почтальон
6
Колыбельная
7
Сцена встречи на полустанке
Музыка советского кино 30-40 годов
20 лучших цыганских песен. Дорогой длинною
Los Exitos de Leo Rubio
The Complete Collection / Russian Theatrical Jazz / Recordings 1937 - 1938, Vol. 3
Jazum - 12
Music of the Soviet Cinema (OST) [1930-1950], Vol. 1
Beethoven: Symphony No.2; Piano Concerto No.3
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