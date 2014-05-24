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Альбом
Постер альбома Прощальная (1939 - 1949)

Прощальная (1939 - 1949)

Марина Ладынина

MUSICAL ARK  • Русский поп, Поп-музыка  • 2014

1

Вот и всё, только несколько слов...

Е.СамойловМарина Ладынина

2:49

2

Казак уходил на войну

Марина Ладынина

3:57

3

Песня защитников Москвы (Прощальная)

Марина Ладынина

3:01

4

Песня о счастье (Не за теми дальними морями...)

Марина Ладынина

4:30

5

Аккуратный почтальон

Марина Ладынина

2:43

6

Колыбельная

Марина Ладынина

2:44

7

Сцена встречи на полустанке

Марина Ладынина

2:21

1

Вот и всё, только несколько слов...

Е.СамойловМарина Ладынина

2:49

2

Казак уходил на войну

Марина Ладынина

3:57

3

Песня защитников Москвы (Прощальная)

Марина Ладынина

3:01

4

Песня о счастье (Не за теми дальними морями...)

Марина Ладынина

4:30

5

Аккуратный почтальон

Марина Ладынина

2:43

6

Колыбельная

Марина Ладынина

2:44

7

Сцена встречи на полустанке

Марина Ладынина

2:21

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