Азербайджан (1948 - 1962)

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Рашид Бейбутов
1
Заря над Каспием
2
Золото ветвистое
3
Кавказская застольная
4
Каспий седой
5
Марш нефтяников Каспия
6
Азербайджан
7
Джан Азербайджан
8
Джан Москва
9
Идёт весна
10
11
На Трехгорке
12
Песня нефтяника
13
Песня нефтяника - Азербайджанский
14
Родной Баку
15
Сурейя
Песня первой любви 2022 Remastered
Счастье пришло
Не прощай
Песня первой любви
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