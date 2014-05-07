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Альбом
Постер альбома Азербайджан (1948 - 1962)

Азербайджан (1948 - 1962)

Рашид Бейбутов

MUSICAL ARK  • Русский поп, Поп-музыка  • 2014

1

Заря над Каспием

Рашид Бейбутов

2:49

2

Золото ветвистое

Рашид Бейбутов

3:03

3

Кавказская застольная

Рашид Бейбутов

2:33

4

Каспий седой

Рашид Бейбутов

4:12

5

Марш нефтяников Каспия

Рашид Бейбутов

3:36

6

Азербайджан

Рашид Бейбутов

4:16

7

Джан Азербайджан

Рашид Бейбутов

2:25

8

Джан Москва

Рашид Бейбутов

2:50

9

Идёт весна

Рашид Бейбутов

2:58

10

Кавказская застольная

Рашид Бейбутов

3:00

11

На Трехгорке

Рашид Бейбутов

2:35

12

Песня нефтяника

Рашид Бейбутов

2:19

13

Песня нефтяника - Азербайджанский

Рашид Бейбутов

3:30

14

Родной Баку

Рашид Бейбутов

3:52

15

Сурейя

Рашид Бейбутов

2:54

1

Заря над Каспием

Рашид Бейбутов

2:49

2

Золото ветвистое

Рашид Бейбутов

3:03

3

Кавказская застольная

Рашид Бейбутов

2:33

4

Каспий седой

Рашид Бейбутов

4:12

5

Марш нефтяников Каспия

Рашид Бейбутов

3:36

6

Азербайджан

Рашид Бейбутов

4:16

7

Джан Азербайджан

Рашид Бейбутов

2:25

8

Джан Москва

Рашид Бейбутов

2:50

9

Идёт весна

Рашид Бейбутов

2:58

10

Кавказская застольная

Рашид Бейбутов

3:00

11

На Трехгорке

Рашид Бейбутов

2:35

12

Песня нефтяника

Рашид Бейбутов

2:19

13

Песня нефтяника - Азербайджанский

Рашид Бейбутов

3:30

14

Родной Баку

Рашид Бейбутов

3:52

15

Сурейя

Рашид Бейбутов

2:54

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