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Альбом
Постер альбома Зимнее утро (1936 - 1958)

Зимнее утро (1936 - 1958)

Vladimir Bunchikov

MUSICAL ARK  • Русский поп, Поп-музыка  • 2014

1

Белокрылые чайки

Vladimir Bunchikov

2:49

2

Бескозырка

Vladimir Bunchikov

4:32

3

Бушует полярное море

Vladimir Bunchikov

2:43

4

В городе над Доном (Ростовский вальс)

Vladimir Bunchikov

3:20

5

В любимом Бухаресте

Vladimir Bunchikov

2:30

6

Вдали от родимой земли

Vladimir Bunchikov

3:17

7

Вернулся я на Родину

Vladimir Bunchikov

2:28

8

Весёлый ветер (Песня Роберта)

Vladimir Bunchikov

3:19

9

Вечер вальса I

Vladimir Bunchikov

3:06

10

Вечер вальса ΙΙ

Vladimir Bunchikov

3:32

11

Где тайга притаилась седая

Vladimir Bunchikov

2:21

12

Голубой конверт

Vladimir Bunchikov

3:30

13

Грустные ивы

Vladimir Bunchikov

3:11

14

За хороших друзей

Vladimir Bunchikov

3:30

15

Заполярный вальс

Vladimir Bunchikov

1:52

16

Здравствуй, Москва

Vladimir Bunchikov

3:01

17

Зимнее утро

Vladimir Bunchikov

3:08

18

Зимний вальс

Vladimir Bunchikov

2:22

19

Зимняя песня

Vladimir Bunchikov

2:50

20

Камышовая бухта

Vladimir Bunchikov

4:22

21

Когда душа поёт

Vladimir Bunchikov

2:38

22

Конь, мой конь

Vladimir Bunchikov

2:36

23

Летят перелетные птицы Ι

Vladimir Bunchikov

3:05

24

Летят перелетные птицы ΙΙ

Vladimir Bunchikov

3:14

25

Майским утром

Vladimir Bunchikov

2:25

1

Белокрылые чайки

Vladimir Bunchikov

2:49

2

Бескозырка

Vladimir Bunchikov

4:32

3

Бушует полярное море

Vladimir Bunchikov

2:43

4

В городе над Доном (Ростовский вальс)

Vladimir Bunchikov

3:20

5

В любимом Бухаресте

Vladimir Bunchikov

2:30

6

Вдали от родимой земли

Vladimir Bunchikov

3:17

7

Вернулся я на Родину

Vladimir Bunchikov

2:28

8

Весёлый ветер (Песня Роберта)

Vladimir Bunchikov

3:19

9

Вечер вальса I

Vladimir Bunchikov

3:06

10

Вечер вальса ΙΙ

Vladimir Bunchikov

3:32

11

Где тайга притаилась седая

Vladimir Bunchikov

2:21

12

Голубой конверт

Vladimir Bunchikov

3:30

13

Грустные ивы

Vladimir Bunchikov

3:11

14

За хороших друзей

Vladimir Bunchikov

3:30

15

Заполярный вальс

Vladimir Bunchikov

1:52

16

Здравствуй, Москва

Vladimir Bunchikov

3:01

17

Зимнее утро

Vladimir Bunchikov

3:08

18

Зимний вальс

Vladimir Bunchikov

2:22

19

Зимняя песня

Vladimir Bunchikov

2:50

20

Камышовая бухта

Vladimir Bunchikov

4:22

21

Когда душа поёт

Vladimir Bunchikov

2:38

22

Конь, мой конь

Vladimir Bunchikov

2:36

23

Летят перелетные птицы Ι

Vladimir Bunchikov

3:05

24

Летят перелетные птицы ΙΙ

Vladimir Bunchikov

3:14

25

Майским утром

Vladimir Bunchikov

2:25

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