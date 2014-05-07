Зимнее утро (1936 - 1958)

Слушатели
На основе совпадения вкусов
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Vladimir Bunchikov
1
Белокрылые чайки
2
Бескозырка
3
Бушует полярное море
4
В городе над Доном (Ростовский вальс)
5
В любимом Бухаресте
6
Вдали от родимой земли
7
Вернулся я на Родину
8
Весёлый ветер (Песня Роберта)
9
Вечер вальса I
10
Вечер вальса ΙΙ
11
Где тайга притаилась седая
12
Голубой конверт
13
Грустные ивы
14
За хороших друзей
15
Заполярный вальс
16
Здравствуй, Москва
17
Зимнее утро
18
Зимний вальс
19
Зимняя песня
20
Камышовая бухта
21
Когда душа поёт
22
Конь, мой конь
23
Летят перелетные птицы Ι
24
Летят перелетные птицы ΙΙ
25
Майским утром
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