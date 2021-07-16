Слушатели
На основе совпадения вкусов
Ого! Похоже, вы единственный, кто слушает этот трек
Charlie Daniels
1
What'd I Say
Charlie DanielsTravis Tritt
2
Signed Sealed Delivered I'm Yours
Charlie DanielsBonnie Bramlett
3
Jackson
Charlie Danielsgretchen wilson
4
The Night They Drove Old Dixie Down
Charlie DanielsVince Gill
5
Maggie's Farm
Charlie DanielsEarl ScruggsGary ScruggsRandy Scruggs
6
Daddy's Old Fiddle
Charlie DanielsDolly Parton
7
Like a Rolling Stone
Charlie DanielsDarius Rucker
8
Evangeline
Charlie DanielsThe Del Mccoury Band
9
Let It Be Me
Charlie DanielsBrenda Lee
10
Long Haired Country Boy
Charlie DanielsBrooks & Dunn
11
God Save Us All from Religion
Charlie DanielsMarty Stuart
12
Drinkin' My Baby Goodbye
Charlie DanielsMontgomery Gentry
13
Jammin' for Stevie
Charlie DanielsBrad Paisley
14
The South's Gonna Do It (Again) (Bonus Track)
Charlie DanielsKeith Urban
15
Texas (Bonus Track)
Charlie DanielsRay BensonLee Roy Parnell
16
Southern Boy (Bonus Track)
17
Long Haired Country Boy (Bonus Track)
Charlie DanielsHal KetchumJohn Berry
Freebird in the Wind
Christmas Classics
Songs in the Key of E
American Son
Ragged Old Flag
Joy to the World: a Bluegrass Christmas
Показать ещё
Bad Mother Trucker
Big Time
Come Back As A Country Boy
Medal of Honor: Warfighter
Moon Shines At Night
Pangea