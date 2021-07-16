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Альбом
Постер альбома Duets

Duets

Charlie Daniels

Blue Hat Records  • Фолк  • 2021

1

What'd I Say

Charlie DanielsTravis Tritt

4:15

2

Signed Sealed Delivered I'm Yours

Charlie DanielsBonnie Bramlett

4:06

3

Jackson

Charlie Danielsgretchen wilson

4:23

4

The Night They Drove Old Dixie Down

Charlie DanielsVince Gill

4:00

5

Maggie's Farm

Charlie DanielsEarl ScruggsGary ScruggsRandy Scruggs

3:50

6

Daddy's Old Fiddle

Charlie DanielsDolly Parton

3:51

7

Like a Rolling Stone

Charlie DanielsDarius Rucker

4:59

8

Evangeline

Charlie DanielsThe Del Mccoury Band

3:37

9

Let It Be Me

Charlie DanielsBrenda Lee

3:59

10

Long Haired Country Boy

Charlie DanielsBrooks & Dunn

4:20

11

God Save Us All from Religion

Charlie DanielsMarty Stuart

3:50

12

Drinkin' My Baby Goodbye

Charlie DanielsMontgomery Gentry

3:43

13

Jammin' for Stevie

Charlie DanielsBrad Paisley

6:05

14

The South's Gonna Do It (Again) (Bonus Track)

Charlie DanielsKeith Urban

3:57

15

Texas (Bonus Track)

Charlie DanielsRay BensonLee Roy Parnell

3:04

16

Southern Boy (Bonus Track)

Charlie DanielsTravis Tritt

2:57

17

Long Haired Country Boy (Bonus Track)

Charlie DanielsHal KetchumJohn Berry

4:03

1

What'd I Say

Charlie DanielsTravis Tritt

4:15

2

Signed Sealed Delivered I'm Yours

Charlie DanielsBonnie Bramlett

4:06

3

Jackson

Charlie Danielsgretchen wilson

4:23

4

The Night They Drove Old Dixie Down

Charlie DanielsVince Gill

4:00

5

Maggie's Farm

Charlie DanielsEarl ScruggsGary ScruggsRandy Scruggs

3:50

6

Daddy's Old Fiddle

Charlie DanielsDolly Parton

3:51

7

Like a Rolling Stone

Charlie DanielsDarius Rucker

4:59

8

Evangeline

Charlie DanielsThe Del Mccoury Band

3:37

9

Let It Be Me

Charlie DanielsBrenda Lee

3:59

10

Long Haired Country Boy

Charlie DanielsBrooks & Dunn

4:20

11

God Save Us All from Religion

Charlie DanielsMarty Stuart

3:50

12

Drinkin' My Baby Goodbye

Charlie DanielsMontgomery Gentry

3:43

13

Jammin' for Stevie

Charlie DanielsBrad Paisley

6:05

14

The South's Gonna Do It (Again) (Bonus Track)

Charlie DanielsKeith Urban

3:57

15

Texas (Bonus Track)

Charlie DanielsRay BensonLee Roy Parnell

3:04

16

Southern Boy (Bonus Track)

Charlie DanielsTravis Tritt

2:57

17

Long Haired Country Boy (Bonus Track)

Charlie DanielsHal KetchumJohn Berry

4:03

Другие альбомы исполнителя

Постер альбома Freebird in the Wind

Freebird in the Wind

Постер альбома Christmas Classics

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Постер альбома Songs in the Key of E

Songs in the Key of E

Постер альбома American Son

American Son

Постер альбома Ragged Old Flag

Ragged Old Flag

Постер альбома Joy to the World: a Bluegrass Christmas

Joy to the World: a Bluegrass Christmas

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