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Постер альбома 星光百老匯 歌劇魅影 The Phantom Of The Opera

星光百老匯 歌劇魅影 The Phantom Of The Opera

River

芮河音樂有限公司  • Поп-музыка  • 2005

1

Music Of The Night 夜的樂章『歌劇魅影』

River

4:45

2

The Phantom Opera 歌劇魅影『歌劇魅影』

River

4:51

3

All I Ask Of You 除了你別無所求『歌劇魅影』

River

4:00

4

Don't Cry For Me Argentinaevit 別為我哭泣阿根廷 『艾薇塔』

River

4:10

5

Memory 回憶 『貓』

River

4:05

6

Carmen 卡門 『卡門』

River

4:08

7

Moon River月河『第凡內早餐』

River

2:12

8

Tonight今夜『西城故事』

River

4:05

9

I Don't Know How To Love Him不知如何去愛『萬世巨星』

River

4:34

10

Ave Maria聖母頌『在世界中心呼喊愛』

River

4:52

11

I Dreamed A Dream夢中夢 『孤星淚』

River

3:35

12

Do Re Mi奔放的音符 『真善美』

River

5:44

13

La Traviata 茶花女 『茶花女』

River

2:58

14

Wouldn't It Be Loverly寂寞的夜『窈窕淑女』

River

4:06

15

Nessun Dorma公主撤夜未眠『杜蘭朵公主』

River

3:23

16

Last Night Of The World 世界最後一夜 『西貢小姐』

River

4:44

17

With One Look只是個凝視『日落大道』

River

3:28

18

No Matter What無論如何（音樂演奏）『微風輕哨』

River

4:19

1

Music Of The Night 夜的樂章『歌劇魅影』

River

4:45

2

The Phantom Opera 歌劇魅影『歌劇魅影』

River

4:51

3

All I Ask Of You 除了你別無所求『歌劇魅影』

River

4:00

4

Don't Cry For Me Argentinaevit 別為我哭泣阿根廷 『艾薇塔』

River

4:10

5

Memory 回憶 『貓』

River

4:05

6

Carmen 卡門 『卡門』

River

4:08

7

Moon River月河『第凡內早餐』

River

2:12

8

Tonight今夜『西城故事』

River

4:05

9

I Don't Know How To Love Him不知如何去愛『萬世巨星』

River

4:34

10

Ave Maria聖母頌『在世界中心呼喊愛』

River

4:52

11

I Dreamed A Dream夢中夢 『孤星淚』

River

3:35

12

Do Re Mi奔放的音符 『真善美』

River

5:44

13

La Traviata 茶花女 『茶花女』

River

2:58

14

Wouldn't It Be Loverly寂寞的夜『窈窕淑女』

River

4:06

15

Nessun Dorma公主撤夜未眠『杜蘭朵公主』

River

3:23

16

Last Night Of The World 世界最後一夜 『西貢小姐』

River

4:44

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With One Look只是個凝視『日落大道』

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No Matter What無論如何（音樂演奏）『微風輕哨』

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