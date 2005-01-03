星光百老匯 歌劇魅影 The Phantom Of The Opera

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River
1
Music Of The Night 夜的樂章『歌劇魅影』
2
The Phantom Opera 歌劇魅影『歌劇魅影』
3
All I Ask Of You 除了你別無所求『歌劇魅影』
4
Don't Cry For Me Argentinaevit 別為我哭泣阿根廷 『艾薇塔』
5
Memory 回憶 『貓』
6
Carmen 卡門 『卡門』
7
Moon River月河『第凡內早餐』
8
Tonight今夜『西城故事』
9
I Don't Know How To Love Him不知如何去愛『萬世巨星』
10
Ave Maria聖母頌『在世界中心呼喊愛』
11
I Dreamed A Dream夢中夢 『孤星淚』
12
Do Re Mi奔放的音符 『真善美』
13
La Traviata 茶花女 『茶花女』
14
Wouldn't It Be Loverly寂寞的夜『窈窕淑女』
15
Nessun Dorma公主撤夜未眠『杜蘭朵公主』
16
Last Night Of The World 世界最後一夜 『西貢小姐』
17
With One Look只是個凝視『日落大道』
18
No Matter What無論如何（音樂演奏）『微風輕哨』
River Is a Star but Nobody Knows It
The Middle of Nowhere
Demos & Rarities
Ode to My Family
Family Songs
Keep My Cool
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