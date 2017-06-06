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Альбом
Постер альбома Hridoy Basona

Hridoy Basona

Adity Mohsin

Bhavna Records & Cassettes  • Фолк  • 2017

1

Kal Rater Bela

Adity Mohsin

5:15

2

Tomarei Koriyachhi

Adity Mohsin

3:47

3

Amar Poran Jaha Chay

Adity Mohsin

5:44

4

Bhalobese Sokhi

Adity Mohsin

5:04

5

Tobu Mone Rekho

Adity Mohsin

5:28

6

Jibon Jakhon Shukaye

Adity Mohsin

5:37

7

Emni Korei Jay

Adity Mohsin

4:27

8

Amar Sakol Dukher

Adity Mohsin

6:50

9

Gramchhara

Adity Mohsin

4:05

10

Hridaybasona

Adity Mohsin

5:17

1

Kal Rater Bela

Adity Mohsin

5:15

2

Tomarei Koriyachhi

Adity Mohsin

3:47

3

Amar Poran Jaha Chay

Adity Mohsin

5:44

4

Bhalobese Sokhi

Adity Mohsin

5:04

5

Tobu Mone Rekho

Adity Mohsin

5:28

6

Jibon Jakhon Shukaye

Adity Mohsin

5:37

7

Emni Korei Jay

Adity Mohsin

4:27

8

Amar Sakol Dukher

Adity Mohsin

6:50

9

Gramchhara

Adity Mohsin

4:05

10

Hridaybasona

Adity Mohsin

5:17

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