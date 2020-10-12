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Альбом
Постер альбома Yedi Çakra Açılıyor ve Temizleniyor: Rahatlatıcı Müzik Terapi

Yedi Çakra Açılıyor ve Temizleniyor: Rahatlatıcı Müzik Terapi

Doğanın Müziği

Blissful Sounds Records  • New Age  • 2020

1

Çakra Açılışı

Doğanın Müziği

2:50

2

Aura Temizliği

Doğanın Müziği

3:48

3

İç Tecrübe

Doğanın Müziği

4:06

4

Buda Meditasyonu

Doğanın Müziği

3:36

5

Oryantal Bar

Doğanın Müziği

4:02

6

Derin Zen Ortamı

Doğanın Müziği

3:12

7

Insight Explosion

Doğanın Müziği

4:02

8

Manevi Bağlantı

Doğanın Müziği

3:36

9

Toplam Rahatlama

Doğanın Müziği

3:18

10

Vücudunuzdaki Merkezler

Doğanın Müziği

4:21

11

Benzersiz Yol

Doğanın Müziği

3:38

12

Uyum Seviyesi

Doğanın Müziği

3:38

13

Farkındalık Eğitimi

Doğanın Müziği

4:06

14

Zihinsel Detoks

Doğanın Müziği

3:12

15

Başarıyı Kutlayın

Doğanın Müziği

3:30

16

Şifalı Mantralar

Doğanın Müziği

3:36

17

Üçüncü Gözü Uyanmak

Doğanın Müziği

3:53

18

Kozmik Zeka

Doğanın Müziği

4:16

19

Lotus Çiçeği

Doğanın Müziği

3:15

20

Kristal Sığınak

Doğanın Müziği

2:43

1

Çakra Açılışı

Doğanın Müziği

2:50

2

Aura Temizliği

Doğanın Müziği

3:48

3

İç Tecrübe

Doğanın Müziği

4:06

4

Buda Meditasyonu

Doğanın Müziği

3:36

5

Oryantal Bar

Doğanın Müziği

4:02

6

Derin Zen Ortamı

Doğanın Müziği

3:12

7

Insight Explosion

Doğanın Müziği

4:02

8

Manevi Bağlantı

Doğanın Müziği

3:36

9

Toplam Rahatlama

Doğanın Müziği

3:18

10

Vücudunuzdaki Merkezler

Doğanın Müziği

4:21

11

Benzersiz Yol

Doğanın Müziği

3:38

12

Uyum Seviyesi

Doğanın Müziği

3:38

13

Farkındalık Eğitimi

Doğanın Müziği

4:06

14

Zihinsel Detoks

Doğanın Müziği

3:12

15

Başarıyı Kutlayın

Doğanın Müziği

3:30

16

Şifalı Mantralar

Doğanın Müziği

3:36

17

Üçüncü Gözü Uyanmak

Doğanın Müziği

3:53

18

Kozmik Zeka

Doğanın Müziği

4:16

19

Lotus Çiçeği

Doğanın Müziği

3:15

20

Kristal Sığınak

Doğanın Müziği

2:43

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