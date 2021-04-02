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Альбом
Постер альбома 読経の修復的司法

読経の修復的司法

緩和領域, Ageless Tibetan Temple

Blissful Sounds Records  • New Age  • 2021

1

チベット瞑想

緩和領域

4:37

2

修復的司法

Ageless Tibetan TempleBuddhism Academy

4:54

3

インナーディスカバリー

緩和領域

5:01

4

神秘的な宇宙

Ageless Tibetan Temple

4:28

5

自然の風景

緩和領域

4:52

6

気づきのエコー

Ageless Tibetan Temple

3:30

7

なだめるようなシンボル

緩和領域Buddhism Academy

3:35

8

魅惑の魂

Ageless Tibetan Temple

3:44

9

刺激的なハーモニー

緩和領域

3:44

10

空間的思考

Ageless Tibetan Temple

4:22

11

心を落ち着かせる潮

緩和領域Buddhism Academy

3:33

12

ガーデンオブピース

Ageless Tibetan Temple

4:13

13

恍惚とした詠唱

緩和領域

3:23

14

至福の冒険

Ageless Tibetan TempleBuddhism Academy

3:36

15

仏教のリラクゼーション

緩和領域

3:33

1

チベット瞑想

緩和領域

4:37

2

修復的司法

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4:54

3

インナーディスカバリー

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5:01

4

神秘的な宇宙

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4:28

5

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6

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3:30

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3:35

8

魅惑の魂

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3:44

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10

空間的思考

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4:22

11

心を落ち着かせる潮

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3:33

12

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14

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