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緩和領域, Ageless Tibetan Temple
1
チベット瞑想
緩和領域
2
修復的司法
Ageless Tibetan TempleBuddhism Academy
3
インナーディスカバリー
4
神秘的な宇宙
Ageless Tibetan Temple
5
自然の風景
6
気づきのエコー
7
なだめるようなシンボル
緩和領域Buddhism Academy
8
魅惑の魂
9
刺激的なハーモニー
10
空間的思考
11
心を落ち着かせる潮
12
ガーデンオブピース
13
恍惚とした詠唱
14
至福の冒険
15
仏教のリラクゼーション
ザ・サウンド・オブ・セレニティ 心地よい繊細なフルート、午後のくつろぎの時間
心を落ち着かせるバックグラウンドでの睡眠リラクゼーション：あなたの魂を休めるための音楽
深い意識 - アルファ波瞑想、集中、リラクゼーション
日本の器楽：伝統的な瞑想の祈り（穏やかな精神のリラクゼーション）
自分自身を再発明する：やる気を起こさせる瞑想
中東のアラビア語トランスダンス瞑想：アラビアの結婚式の音楽、ドバイのアラビア音楽、魅力的なベリーダンス、アラビアの背景のチルアウトニューエイジ
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Sea Sounds Better Focus and Concentration
Долгий рассвет
Magical Nature Rain Drops
Chakra Healing (Instrumental)
Mantra Grooves by Masood Ali Khan & Yogi Cameron