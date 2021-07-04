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Альбом
Постер альбома Амо,

Амо,

Salomé et Théodore

Salomé et Théodore  • Детская  • 2021

1

Амо (Интро)

Salomé et Théodore

1:10

2

Неускользающая Красота

Salomé et Théodore

4:14

3

3 (Прелюдия)

Salomé et Théodore

1:37

4

Поцелуи Кровью

Salomé et Théodore

3:12

5

Моя Печаль Стала Маминой Колыбельной

Salomé et Théodore

2:23

6

Платье Цвета Вишни

Salomé et Théodore

5:54

7

Любить,

Salomé et Théodore

2:28

8

Почти

Salomé et Théodore

3:42

9

Дневные Сны

Salomé et Théodore

2:01

10

Август, 4

Salomé et Théodore

4:04

11

Папа (Интермеццо)

Salomé et Théodore

0:41

12

Весной

Salomé et Théodore

4:24

13

Завет (Интерлюдия)

Salomé et Théodore

1:26

14

Завет

Salomé et Théodore

4:14

15

Амо, Аутро

Salomé et Théodore

6:34

16

Почти (Акустическая Версия)

Salomé et Théodore

2:23

1

Амо (Интро)

Salomé et Théodore

1:10

2

Неускользающая Красота

Salomé et Théodore

4:14

3

3 (Прелюдия)

Salomé et Théodore

1:37

4

Поцелуи Кровью

Salomé et Théodore

3:12

5

Моя Печаль Стала Маминой Колыбельной

Salomé et Théodore

2:23

6

Платье Цвета Вишни

Salomé et Théodore

5:54

7

Любить,

Salomé et Théodore

2:28

8

Почти

Salomé et Théodore

3:42

9

Дневные Сны

Salomé et Théodore

2:01

10

Август, 4

Salomé et Théodore

4:04

11

Папа (Интермеццо)

Salomé et Théodore

0:41

12

Весной

Salomé et Théodore

4:24

13

Завет (Интерлюдия)

Salomé et Théodore

1:26

14

Завет

Salomé et Théodore

4:14

15

Амо, Аутро

Salomé et Théodore

6:34

16

Почти (Акустическая Версия)

Salomé et Théodore

2:23

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