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Лиза Заикина
1
Молитва Казанской иконы Пресвятой Богородицы
2
Молитва Господня
3
Псалом 90
4
Молитва о странствующих и путешествующих
5
Молитва ко Пресвятой Богородице
6
Молитва на начало дня
7
Молитва за детей
8
Молитва об исцелении болящего
9
Святителю Николаю, Чудотворцу
10
В час беды (Молитва Честному Кресту)
11
Десять заповедей закона Божия
12
Молитва Ангелу Хранителю
Акафисты святым
Воскресла
Алло
Соборные Послания
Псалтирь
Акафисты ко Пресвятой Богородице
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