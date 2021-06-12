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Сингл
Постер альбома Песнь Анадырьских шаманов (Аудиоспектакль 1989 год)

Песнь Анадырьских шаманов (Аудиоспектакль 1989 год)

ВИА Плесная Красень

Multiza Distribution Audio  • Электроника  • 2021

1

В Петропавловске на Камчатке - Полночь (Интро 1989)

ВИА Плесная Красень

1:47

2

Отпуск в Анадыре (Песнь первая 1989)

ВИА Плесная Красень

2:55

3

Мокрая рыбацкая (Песнь вторая 1989)

ВИА Плесная Красень

1:34

4

Бульбитанский адмиралик (Песнь третья 1989)

ВИА Плесная Красень

4:18

5

Медведь под грибами (Песнь четвертая 1989)

ВИА Плесная Красень

1:30

6

Песнь Анадырьских шаманов (Песнь пятая 1989)

ВИА Плесная Красень

2:55

7

Белоснежный писец лохматенький (Песнь шестая 1989)

ВИА Плесная Красень

3:36

8

Нежданестые (Песнь седьмая 1989)

ВИА Плесная Красень

4:03

9

За тридевять лун (Оутро 1989)

ВИА Плесная Красень

1:46

1

В Петропавловске на Камчатке - Полночь (Интро 1989)

ВИА Плесная Красень

1:47

2

Отпуск в Анадыре (Песнь первая 1989)

ВИА Плесная Красень

2:55

3

Мокрая рыбацкая (Песнь вторая 1989)

ВИА Плесная Красень

1:34

4

Бульбитанский адмиралик (Песнь третья 1989)

ВИА Плесная Красень

4:18

5

Медведь под грибами (Песнь четвертая 1989)

ВИА Плесная Красень

1:30

6

Песнь Анадырьских шаманов (Песнь пятая 1989)

ВИА Плесная Красень

2:55

7

Белоснежный писец лохматенький (Песнь шестая 1989)

ВИА Плесная Красень

3:36

8

Нежданестые (Песнь седьмая 1989)

ВИА Плесная Красень

4:03

9

За тридевять лун (Оутро 1989)

ВИА Плесная Красень

1:46

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