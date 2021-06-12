Песнь Анадырьских шаманов (Аудиоспектакль 1989 год)

Слушатели
На основе совпадения вкусов
Ого! Похоже, вы единственный, кто слушает этот трек
ВИА Плесная Красень
1
В Петропавловске на Камчатке - Полночь (Интро 1989)
2
Отпуск в Анадыре (Песнь первая 1989)
3
Мокрая рыбацкая (Песнь вторая 1989)
4
Бульбитанский адмиралик (Песнь третья 1989)
5
Медведь под грибами (Песнь четвертая 1989)
6
Песнь Анадырьских шаманов (Песнь пятая 1989)
7
Белоснежный писец лохматенький (Песнь шестая 1989)
8
Нежданестые (Песнь седьмая 1989)
9
За тридевять лун (Оутро 1989)
Неизвестные песни
Отпуск в Анадыре
Левое вымя больше
Mr. Bananana
Remix
Шафутинов День (3 сентября бря)
Показать ещё
Sever
Evolvent (2018 Remastered Version)
Un amore italiano
Ночи тёплые
TV Broadcasts New York 1991 -1996
Jessie