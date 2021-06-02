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Альбом
Постер альбома Tzar Vasilich

Tzar Vasilich

Вася Васин

Союз Мьюзик  • Мотивация  • 2021

1

Царь Василич

 🅴

Вася Васин

3:31

2

Уши для лапши (Скажите NO)

 🅴

Вася Васин

3:46

3

Тусовка эвридэй

Вася Васин

2:40

4

Релакс мэн, релакс

 🅴

Вася Васин

4:07

5

Опытный мэн

 🅴

Вася Васин

3:46

6

Скажем нет концу света

 🅴

Вася Васин

2:16

7

Профессионал

 🅴

Вася Васин

3:06

8

Гопстеры

 🅴

Вася Васин

3:37

9

Add Me I Rock

 🅴

Вася Васин

3:25

10

Памяти Джея

Вася Васин

3:00

11

Истины момент

Вася Васин

4:22

12

Респектосы и кредиты

Вася Васин

4:23

1

Царь Василич

 🅴

Вася Васин

3:31

2

Уши для лапши (Скажите NO)

 🅴

Вася Васин

3:46

3

Тусовка эвридэй

Вася Васин

2:40

4

Релакс мэн, релакс

 🅴

Вася Васин

4:07

5

Опытный мэн

 🅴

Вася Васин

3:46

6

Скажем нет концу света

 🅴

Вася Васин

2:16

7

Профессионал

 🅴

Вася Васин

3:06

8

Гопстеры

 🅴

Вася Васин

3:37

9

Add Me I Rock

 🅴

Вася Васин

3:25

10

Памяти Джея

Вася Васин

3:00

11

Истины момент

Вася Васин

4:22

12

Респектосы и кредиты

Вася Васин

4:23

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