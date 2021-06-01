Между Буддой и газом

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Егор Попс
1
Съешь психоделик
2
Сид Барретт и кладбище электрогитар
3
Специальный танец
4
Суперсублимация
5
Тайна
6
Катастрофа
7
Гитаристы против космоса
8
В тропиках на Металлистов
Отпустило
В передаче Цех
Советская скорость
Автоматические звери
Электричество
Пока все дома (Extended Version)
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