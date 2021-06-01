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Альбом
Постер альбома Между Буддой и газом

Между Буддой и газом

Егор Попс

RAW POP SYNDICATE  • Инди-рок  • 2021

1

Съешь психоделик

Егор Попс

1:33

2

Сид Барретт и кладбище электрогитар

Егор Попс

6:53

3

Специальный танец

Егор Попс

4:41

4

Суперсублимация

Егор Попс

2:46

5

Тайна

Егор Попс

1:16

6

Катастрофа

Егор Попс

3:30

7

Гитаристы против космоса

Егор Попс

3:36

8

В тропиках на Металлистов

Егор Попс

12:25

1

Съешь психоделик

Егор Попс

1:33

2

Сид Барретт и кладбище электрогитар

Егор Попс

6:53

3

Специальный танец

Егор Попс

4:41

4

Суперсублимация

Егор Попс

2:46

5

Тайна

Егор Попс

1:16

6

Катастрофа

Егор Попс

3:30

7

Гитаристы против космоса

Егор Попс

3:36

8

В тропиках на Металлистов

Егор Попс

12:25

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