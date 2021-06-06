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Сингл
Постер альбома Ангел

Ангел

Lufi

Trillian Digital  • Хип-хоп, Русский рэп  • 2021

1

Картина

 🅴

Lufi

2:17

2

Ангел

 🅴

Lufi

2:32

3

Как меня зовут? (Prod. By KILLDAXOU)

LufiPepel Nahudi

2:52

4

Идиот (Prod. By equal)

 🅴

LufiЯКОРЪ

1:43

5

Снюсик (Prod. By equal)

 🅴

LufiЛЯЛЬКА

1:37

6

Тишина (Prod. By nezee, Q-Wing Beats)

 🅴

LufiMYAKESH

1:16

7

Недоступен (Prod. By equal)

 🅴

Lufi

1:56

8

Закрытый

Lufi

1:06

1

Картина

 🅴

Lufi

2:17

2

Ангел

 🅴

Lufi

2:32

3

Как меня зовут? (Prod. By KILLDAXOU)

LufiPepel Nahudi

2:52

4

Идиот (Prod. By equal)

 🅴

LufiЯКОРЪ

1:43

5

Снюсик (Prod. By equal)

 🅴

LufiЛЯЛЬКА

1:37

6

Тишина (Prod. By nezee, Q-Wing Beats)

 🅴

LufiMYAKESH

1:16

7

Недоступен (Prod. By equal)

 🅴

Lufi

1:56

8

Закрытый

Lufi

1:06

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