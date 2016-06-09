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Альбом
Постер альбома Anasheed Bel Quran Ehtadait

Anasheed Bel Quran Ehtadait

Various Artists

Injaz Digital  • Музыка мира  • 2016

1

Bel Quran Ehtadait

Abdulrahman AlkandariAbdulaziz Abdulghanie

3:20

2

B Awel Marra

Abdulrahman Alkandari

3:48

3

Ya Ilah Al Kawn

Abdulaziz Abdulghanie

3:44

4

Aseer Bedarb Quraani

Abdulrahman Alkandari

3:06

5

Lamma Eshtaka

Abdulrahman AlkandariAbdulaziz Abdulghanie

3:02

6

Kana Al Mada

Abdulaziz Abdulghanie

3:57

7

Quraani

Abdulaziz Abdulghanie

3:43

8

Bhedaya

Muhammad Assalem

3:24

9

Fi Kitab Allah

Abdulrahman Alkandari

4:01

10

Shawqi

Abdulrahman AlkandariAbdulaziz AbdulghanieMishari Al-Baghli

2:38

11

Mno Ghayrk

Abdulaziz Abdulghanie

3:37

12

Estahdaytak

Humood AlKhudher

2:24

1

Bel Quran Ehtadait

Abdulrahman AlkandariAbdulaziz Abdulghanie

3:20

2

B Awel Marra

Abdulrahman Alkandari

3:48

3

Ya Ilah Al Kawn

Abdulaziz Abdulghanie

3:44

4

Aseer Bedarb Quraani

Abdulrahman Alkandari

3:06

5

Lamma Eshtaka

Abdulrahman AlkandariAbdulaziz Abdulghanie

3:02

6

Kana Al Mada

Abdulaziz Abdulghanie

3:57

7

Quraani

Abdulaziz Abdulghanie

3:43

8

Bhedaya

Muhammad Assalem

3:24

9

Fi Kitab Allah

Abdulrahman Alkandari

4:01

10

Shawqi

Abdulrahman AlkandariAbdulaziz AbdulghanieMishari Al-Baghli

2:38

11

Mno Ghayrk

Abdulaziz Abdulghanie

3:37

12

Estahdaytak

Humood AlKhudher

2:24

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