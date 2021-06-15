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Альбом
Постер альбома 11 Years Anniversary - CARLOS G CONTINUOUS DJ MIX

11 Years Anniversary - CARLOS G CONTINUOUS DJ MIX

DJ Carlos G

PURE CIRCUIT MIAMI  • Электроника, Хаус  • 2021

1

YES YES HOUSE MUSIC

DJ Carlos GErich Ensastigue

5:56

2

SUMMER SAMBA (feat. Sina Key)

Erich EnsastigueSina Key

7:52

3

SELVAL

Erich Ensastigue

5:49

4

HOUSE DUD SPIRIT

Erich Ensastigue

5:26

5

NICO

M Sierra

4:27

6

CANDANGA (Gio Silva Remix)

Erich EnsastigueGio Silva

4:33

7

SANTA CARNEVALE

Erich EnsastigueGio Silva

6:37

8

EVERYBODY SHAKE (Estefano Lezama Remix)

DJ Carlos GErich EnsastigueEstefano Lezama

5:31

9

SOUND IN THE MUSIC

Alex Ruiz

5:44

10

MISMI SPICY DRUMS (DJ CARLOS G EDIT)

Erich EnsastigueDJ Carlos G

4:13

11

WORK BITCH

Lalo Emme

7:23

12

BE POP

DJ Carlos GErich Ensastigue

5:01

13

EL ABANICO

DJ Carlos GErich Ensastigue

3:14

14

BOYS

DJ Carlos GErich Ensastigue

2:47

15

OYA

DJ Carlos GErich Ensastigue

5:31

16

WERQ IT

DJ Carlos GErich Ensastigue

6:18

17

ESPERANZA

DJ Carlos GErich Ensastigue

7:32

18

EL TAMBOR (DJ CARLOS G MASSIVE MIA FEST)

Erich EnsastigueDJ Carlos G

4:53

19

FUC* CANCER (feat. Alan T.)

DJ Carlos GAlan T.

6:24

20

TONIGHT IS THE NIGHT TO SHAKE (Over Lopez Remix)

DJ Carlos GErich EnsastigueOver Lopez

7:00

21

LOCURA

DJ Carlos GErich Ensastigue

6:37

22

12 YEAR ANNIVERSARY (DJ CARLOS G CONTINUOS DJ MIX)

DJ Carlos G

1:23:44

1

YES YES HOUSE MUSIC

DJ Carlos GErich Ensastigue

5:56

2

SUMMER SAMBA (feat. Sina Key)

Erich EnsastigueSina Key

7:52

3

SELVAL

Erich Ensastigue

5:49

4

HOUSE DUD SPIRIT

Erich Ensastigue

5:26

5

NICO

M Sierra

4:27

6

CANDANGA (Gio Silva Remix)

Erich EnsastigueGio Silva

4:33

7

SANTA CARNEVALE

Erich EnsastigueGio Silva

6:37

8

EVERYBODY SHAKE (Estefano Lezama Remix)

DJ Carlos GErich EnsastigueEstefano Lezama

5:31

9

SOUND IN THE MUSIC

Alex Ruiz

5:44

10

MISMI SPICY DRUMS (DJ CARLOS G EDIT)

Erich EnsastigueDJ Carlos G

4:13

11

WORK BITCH

Lalo Emme

7:23

12

BE POP

DJ Carlos GErich Ensastigue

5:01

13

EL ABANICO

DJ Carlos GErich Ensastigue

3:14

14

BOYS

DJ Carlos GErich Ensastigue

2:47

15

OYA

DJ Carlos GErich Ensastigue

5:31

16

WERQ IT

DJ Carlos GErich Ensastigue

6:18

17

ESPERANZA

DJ Carlos GErich Ensastigue

7:32

18

EL TAMBOR (DJ CARLOS G MASSIVE MIA FEST)

Erich EnsastigueDJ Carlos G

4:53

19

FUC* CANCER (feat. Alan T.)

DJ Carlos GAlan T.

6:24

20

TONIGHT IS THE NIGHT TO SHAKE (Over Lopez Remix)

DJ Carlos GErich EnsastigueOver Lopez

7:00

21

LOCURA

DJ Carlos GErich Ensastigue

6:37

22

12 YEAR ANNIVERSARY (DJ CARLOS G CONTINUOS DJ MIX)

DJ Carlos G

1:23:44

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