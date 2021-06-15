11 Years Anniversary - CARLOS G CONTINUOUS DJ MIX

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DJ Carlos G
1
YES YES HOUSE MUSIC
DJ Carlos GErich Ensastigue
2
SUMMER SAMBA (feat. Sina Key)
Erich EnsastigueSina Key
3
SELVAL
Erich Ensastigue
4
HOUSE DUD SPIRIT
5
NICO
M Sierra
6
CANDANGA (Gio Silva Remix)
Erich EnsastigueGio Silva
7
SANTA CARNEVALE
8
EVERYBODY SHAKE (Estefano Lezama Remix)
DJ Carlos GErich EnsastigueEstefano Lezama
9
SOUND IN THE MUSIC
Alex Ruiz
10
MISMI SPICY DRUMS (DJ CARLOS G EDIT)
Erich EnsastigueDJ Carlos G
11
WORK BITCH
Lalo Emme
12
BE POP
13
EL ABANICO
14
BOYS
15
OYA
16
WERQ IT
17
ESPERANZA
18
EL TAMBOR (DJ CARLOS G MASSIVE MIA FEST)
19
FUC* CANCER (feat. Alan T.)
DJ Carlos GAlan T.
20
TONIGHT IS THE NIGHT TO SHAKE (Over Lopez Remix)
DJ Carlos GErich EnsastigueOver Lopez
21
LOCURA
22
12 YEAR ANNIVERSARY (DJ CARLOS G CONTINUOS DJ MIX)
For The Love (DJ Paul Trive Remix)
Dark Drums (Ramon 6am Mix)
Soldier Of Bass
LA TIMBA
El Venezolano
Elegua (That Kid Chris Remix)
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