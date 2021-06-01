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Альбом
Постер альбома الدعاء للشيخ محمد أيوب

الدعاء للشيخ محمد أيوب

الشيخ محمد أيوب

Injaz Digital  • Музыка мира  • 2021

1

اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا

الشيخ محمد أيوب

1:08

2

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار

الشيخ محمد أيوب

0:49

3

اللهم احمِ حوزة الأسلام

الشيخ محمد أيوب

0:59

4

اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم

الشيخ محمد أيوب

0:50

5

اللهم ارحمنا

الشيخ محمد أيوب

0:55

6

اللهم اقسم لنا ما تحول به بيننا وبين معصيتك

الشيخ محمد أيوب

1:11

7

اللهم اقسم لنا من خشيتك

الشيخ محمد أيوب

1:02

8

اللهم ان اعدائهم لا يعجزونك في شئ

الشيخ محمد أيوب

0:49

9

اللهم ان ذنوبنا قد بلغت عنان السماء

الشيخ محمد أيوب

0:51

10

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﺭﺩﺩﺗﻨﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺇﻟﻪ ﺳﻮﺍﻙ

الشيخ محمد أيوب

0:56

11

اللهم اهدِنا فيمَن هديت

الشيخ محمد أيوب

0:45

12

اللهم عافنا فيمن عافيت

الشيخ محمد أيوب

0:47

13

اللهم برحمتك أختم لنا شهر رمضان

الشيخ محمد أيوب

1:01

14

اللهم فرج هم المهمومين

الشيخ محمد أيوب

0:56

15

اللهم لا تفرق جمعنا هذا

الشيخ محمد أيوب

1:08

16

اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه

الشيخ محمد أيوب

1:01

17

ربنا تقبل منا

الشيخ محمد أيوب

0:57

1

اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا

الشيخ محمد أيوب

1:08

2

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار

الشيخ محمد أيوب

0:49

3

اللهم احمِ حوزة الأسلام

الشيخ محمد أيوب

0:59

4

اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم

الشيخ محمد أيوب

0:50

5

اللهم ارحمنا

الشيخ محمد أيوب

0:55

6

اللهم اقسم لنا ما تحول به بيننا وبين معصيتك

الشيخ محمد أيوب

1:11

7

اللهم اقسم لنا من خشيتك

الشيخ محمد أيوب

1:02

8

اللهم ان اعدائهم لا يعجزونك في شئ

الشيخ محمد أيوب

0:49

9

اللهم ان ذنوبنا قد بلغت عنان السماء

الشيخ محمد أيوب

0:51

10

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﺭﺩﺩﺗﻨﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺇﻟﻪ ﺳﻮﺍﻙ

الشيخ محمد أيوب

0:56

11

اللهم اهدِنا فيمَن هديت

الشيخ محمد أيوب

0:45

12

اللهم عافنا فيمن عافيت

الشيخ محمد أيوب

0:47

13

اللهم برحمتك أختم لنا شهر رمضان

الشيخ محمد أيوب

1:01

14

اللهم فرج هم المهمومين

الشيخ محمد أيوب

0:56

15

اللهم لا تفرق جمعنا هذا

الشيخ محمد أيوب

1:08

16

اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه

الشيخ محمد أيوب

1:01

17

ربنا تقبل منا

الشيخ محمد أيوب

0:57

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