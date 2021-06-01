الدعاء للشيخ محمد أيوب

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الشيخ محمد أيوب
1
اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا
2
اللهم اجعلنا من عتقائك من النار
3
اللهم احمِ حوزة الأسلام
4
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم
5
اللهم ارحمنا
6
اللهم اقسم لنا ما تحول به بيننا وبين معصيتك
7
اللهم اقسم لنا من خشيتك
8
اللهم ان اعدائهم لا يعجزونك في شئ
9
اللهم ان ذنوبنا قد بلغت عنان السماء
10
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﺭﺩﺩﺗﻨﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺇﻟﻪ ﺳﻮﺍﻙ
11
اللهم اهدِنا فيمَن هديت
12
اللهم عافنا فيمن عافيت
13
اللهم برحمتك أختم لنا شهر رمضان
14
اللهم فرج هم المهمومين
15
اللهم لا تفرق جمعنا هذا
16
اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه
17
ربنا تقبل منا
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