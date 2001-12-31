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Альбом
Постер альбома Песни Из Нашей Жизни

Песни Из Нашей Жизни

Ансамбль "Братья Жемчужные"

Ночное такси  • Музыка мира  • 2001

1

Поезд Ехал На Восток

Ансамбль "Братья Жемчужные"

1:41

2

Журавли

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:52

3

У Нас В Одессе Это Не Едят

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:40

4

Я Милого Узнаю По Походке

Ансамбль "Братья Жемчужные"

2:20

5

Сурка

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:11

6

Поспели Вишни

Ансамбль "Братья Жемчужные"

2:08

7

Сын Поварихи

Ансамбль "Братья Жемчужные"

2:15

8

Я Родом Из Одессы

Ансамбль "Братья Жемчужные"

2:50

9

Люблю Цыгана Яна

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:16

10

Несчастная Девчонка

Ансамбль "Братья Жемчужные"

2:49

11

Ах, Одесса

Ансамбль "Братья Жемчужные"

1:48

12

Стоял Я Раз На Стрёме

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:18

13

Семь Маслин В Нагане

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:16

14

Памяти Друга

Ансамбль "Братья Жемчужные"

4:36

15

Восьмиклинка

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:17

16

Достойно

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:07

17

Берёзы

Ансамбль "Братья Жемчужные"

5:02

18

Осень Петербурга

Ансамбль "Братья Жемчужные"

5:08

19

Раз В Ростове-На-Дону

Ансамбль "Братья Жемчужные"

6:08

20

Солёные Грибочки

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:39

21

Дворовый Джаз

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:26

22

Старый Саксофон

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:44

1

Поезд Ехал На Восток

Ансамбль "Братья Жемчужные"

1:41

2

Журавли

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:52

3

У Нас В Одессе Это Не Едят

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:40

4

Я Милого Узнаю По Походке

Ансамбль "Братья Жемчужные"

2:20

5

Сурка

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:11

6

Поспели Вишни

Ансамбль "Братья Жемчужные"

2:08

7

Сын Поварихи

Ансамбль "Братья Жемчужные"

2:15

8

Я Родом Из Одессы

Ансамбль "Братья Жемчужные"

2:50

9

Люблю Цыгана Яна

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:16

10

Несчастная Девчонка

Ансамбль "Братья Жемчужные"

2:49

11

Ах, Одесса

Ансамбль "Братья Жемчужные"

1:48

12

Стоял Я Раз На Стрёме

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:18

13

Семь Маслин В Нагане

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:16

14

Памяти Друга

Ансамбль "Братья Жемчужные"

4:36

15

Восьмиклинка

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:17

16

Достойно

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:07

17

Берёзы

Ансамбль "Братья Жемчужные"

5:02

18

Осень Петербурга

Ансамбль "Братья Жемчужные"

5:08

19

Раз В Ростове-На-Дону

Ансамбль "Братья Жемчужные"

6:08

20

Солёные Грибочки

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:39

21

Дворовый Джаз

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:26

22

Старый Саксофон

Ансамбль "Братья Жемчужные"

3:44

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