Песни Из Нашей Жизни

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Ансамбль "Братья Жемчужные"
1
Поезд Ехал На Восток
2
Журавли
3
У Нас В Одессе Это Не Едят
4
Я Милого Узнаю По Походке
5
Сурка
6
Поспели Вишни
7
Сын Поварихи
8
Я Родом Из Одессы
9
Люблю Цыгана Яна
10
Несчастная Девчонка
11
Ах, Одесса
12
Стоял Я Раз На Стрёме
13
Семь Маслин В Нагане
14
Памяти Друга
15
Восьмиклинка
16
Достойно
17
Берёзы
18
Осень Петербурга
19
Раз В Ростове-На-Дону
20
Солёные Грибочки
21
Дворовый Джаз
22
Старый Саксофон
Мне осталась одна забава
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Stupido io
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