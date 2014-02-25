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Альбом
Постер альбома Claudio Villa's Gold Collection

Claudio Villa's Gold Collection

Claudio Villa

Redwood Records  • Музыка мира  • 2014

1

Anema e Core

Claudio Villa

3:08

2

Arrivederci roma

Claudio Villa

3:26

3

Munasterio 'e santa chiara

Claudio Villa

3:22

4

Piazza Di Spagna

Claudio Villa

3:11

5

Qui sotto il Cielo di capri

Claudio Villa

3:19

6

Un bacio sulla Bocca

Claudio Villa

2:30

7

Malafemmena

Claudio Villa

3:11

1

Anema e Core

Claudio Villa

3:08

2

Arrivederci roma

Claudio Villa

3:26

3

Munasterio 'e santa chiara

Claudio Villa

3:22

4

Piazza Di Spagna

Claudio Villa

3:11

5

Qui sotto il Cielo di capri

Claudio Villa

3:19

6

Un bacio sulla Bocca

Claudio Villa

2:30

7

Malafemmena

Claudio Villa

3:11

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