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Альбом
Постер альбома Ghairatmand (Pakistani Film Soundtrack)

Ghairatmand (Pakistani Film Soundtrack)

Saleem Iqbal

Moviebox Birmingham LTD  • Cаундтреки  • 2013

1

Sare Zamane Kolon Sohna

Naseem Begum

3:53

2

Oye Sun Chana Satveen Diya

Masood RanaIren Parveen

3:27

3

Oye Oye Jan Ve De

Iren Parveen

3:22

4

Bhul Gaya Kol Karar

Iren Parveen

3:55

5

Oh Ho Ve Dildara

Naseem BegumMasood Rana

4:08

6

Akh Mahi Nal

Naseem Begum

3:27

7

Chad Ke Na Javin

Noor Jehan

3:37

8

Main Dil Tere Kadman Vich

Naseem Begum

3:11

1

Sare Zamane Kolon Sohna

Naseem Begum

3:53

2

Oye Sun Chana Satveen Diya

Masood RanaIren Parveen

3:27

3

Oye Oye Jan Ve De

Iren Parveen

3:22

4

Bhul Gaya Kol Karar

Iren Parveen

3:55

5

Oh Ho Ve Dildara

Naseem BegumMasood Rana

4:08

6

Akh Mahi Nal

Naseem Begum

3:27

7

Chad Ke Na Javin

Noor Jehan

3:37

8

Main Dil Tere Kadman Vich

Naseem Begum

3:11

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