Ghairatmand (Pakistani Film Soundtrack)

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Saleem Iqbal
1
Sare Zamane Kolon Sohna
Naseem Begum
2
Oye Sun Chana Satveen Diya
Masood RanaIren Parveen
3
Oye Oye Jan Ve De
Iren Parveen
4
Bhul Gaya Kol Karar
5
Oh Ho Ve Dildara
Naseem BegumMasood Rana
6
Akh Mahi Nal
7
Chad Ke Na Javin
Noor Jehan
8
Main Dil Tere Kadman Vich
Piya Milan Ki Aas (Pakistani Film Soundtrack)
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Dukh Sajna De (Pakistani Film Soundtrack)
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